Pressekonferenz mit Führung zum Thema Universität Mozarteum am Kurgarten eröffnet

Salzburg (OTS) -

Voller Vorfreude möchten wir zur Pressekonferenz und ersten offiziellen Eröffnung der Universität Mozarteum am Kurgarten einladen. Nach der Grundsteinlegung, die am 27. Februar 2023 erfolgte, dürfen wir nun zum einen die neuen Räumlichkeiten der Gesangs- und Chorpädagogik der Universität Mozarteum, zum anderen die neue Heimat des Salzburger Bachchors zeigen und feiern. Das Studio für Elektronische Musik sowie das österreichweit einzigartige X-Reality-Lab der Universität Mozarteum werden Anfang 2026 eröffnet.

Ablauf:

Presseführung durch das Gebäude: 10. Oktober 2025, 9:00 Uhr

Pressekonferenz: 10:00 Uhr

Ort: Schwarzstraße 36, 5020 Salzburg

Mitwirkende: Rektorin Elisabeth Gutjahr, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Bürgermeister Bernhard Auinger, Architekten Alfred Berger und Tiina Parkkinen, Sektionschef Elmar Pichl sowie Domdechant Gottfried Laireiter

Die offizielle Eröffnung mit Zeremonie und Reden folgt um 11:00 Uhr im Eingangsbereich und Foyer an der Adresse Schwarzstraße 36 in Salzburg.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Anmeldung bis 6. Oktober 2025 an: iris.wagner@moz.ac.at oder presse@moz.ac.at

Datum: 10.10.2025, 09:00 Uhr - 10.10.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Universität Mozarteum am Kurgarten

Schwarzstraße 36

5020 Salzburg

URL: https://www.moz.ac.at/de