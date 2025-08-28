SPÖ-Energiesprecher Schroll begrüßt Klarstellung von Hattmansdorfer: Keine Netzgebühren für kleine PV-Besitzer

Wien (OTS) -

„Es ist erfreulich, dass Minister Hattmansdorfer heute im Ö1-Morgenjournal die Linie der SPÖ klar unterstützt, dass kleine Hausbesitzer:innen mit Photovoltaikanlagen nicht mit zusätzlichen Netzgebühren belastet werden sollen. Genau das fordern wir Sozialdemokrat:innen bereits seit Monaten. Wir dürfen kleine Häuslbauer nicht im Regen stehen lassen, während sie mit ihrem erneuerbaren, sauber produzierten Strom einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten“, so Schroll. ****

Der SPÖ-Energiesprecher verweist auf weitere, sozialpolitisch wichtige Errungenschaften im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG): „Nicht nur kleine Häuslbauer werden in Zukunft profitieren, indem sie etwa ihren selbst produzierten Strom durch Peer-to-Peer Verträge weiterverkaufen können. Auch von Energiearmut betroffene Haushalte werden durch das ElWG profitieren. Der von der SPÖ stets geforderte Sozialtarif von 6 Cent pro Kilowattstunde – finanziert von den Energieversorgern – garantiert in Zukunft, dass niemand in Österreich Angst haben muss, dass der Strom ausbleibt. Darüber hinaus verpflichten wir die Energieversorger, die Orientierung am Gemeinwohl in ihre Satzungen zu schreiben und nicht nur der Profitmaximierung zu dienen.“

Abschließend verweist Schroll auf die ausgelaufene Begutachtungsphase und den Ausblick auf die Verhandlungen im Parlament: „Danke an alle, die mit ihren Stellungnahmen zum ElWG aufzeigen, wie wichtig und notwendig dieses neue Gesetz ist. Jetzt liegt es an der Opposition, konstruktiv mit uns zu einem Abschluss des ElWG zu kommen, damit Österreich in eine gute, sozial abgesicherte Energieversorgung mit niedrigen Energiepreisen gehen kann“, so Schroll abschließend. (Schluss) wf/ls