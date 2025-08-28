Lotto: Solo-Sechser aus Oberösterreich gewinnt Siebenfachjackpot mit knapp 9,7 Millionen

Wien (OTS) -

Nachdem zuletzt sieben Mal in Folge niemand die „sechs Richtigen“ bei Lotto „6 aus 45“ auf einem Tippschein hatte, war es gestern Abend soweit. Der siebente Siebenfachjackpot in der mehr als 39-jährigen Lotto-Geschichte wurde geknackt. Erzielt von einem bzw. einer Spielteilnehmer:in, der oder die den millionenschweren Lottotipp in Oberösterreich abgegeben hatte.

Mit einem Gewinn von exakt 9.682.498,70 Euro ist dieser Solo-Sechser der fünfthöchste Gewinn in der ewigen Bestenliste von Lotto „6 aus 45“. Nur knapp geschlagen übrigens von dem vierthöchsten je bei Lotto erzielten Gewinn mit 9,8 Millionen Euro, vom 27. April 2022, ebenfalls nach einem Siebenfachjackpot und ebenfalls in Oberösterreich.

Der aktuelle Megagewinn wurde per Normalschein erzielt, die Zahlen 10, 28, 29, 32, 33 und 34 fanden sich im ersten von drei gespielten Tipps.

Bei der gestrigen Lotto Ziehung gab es auch drei Fünfer mit Zusatzzahl, die Gewinne gehen hier einmal nach Tirol, ins Burgenland und an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day. Alle drei gewinnen etwas mehr als 98.000 Euro.

LottoPlus am Sonntag garantiert millionenschwer

Auch bei LottoPlus wurden gestern Abend die „sechs Richtigen“ für den LottoPlus Sechser getippt und zwar gleich zweimal. Beide Gewinne wurden via win2day erzielt, einmal mit dem dritten von elf abgegebenen Tipps, einmal mit dem dritten von sechs Tipps. Beide Gewinner:innen erhalten jeweils knapp 316.000 Euro dafür. Am kommenden Sonntag gibt es dieses Mal gleich zwei Möglichkeiten, Lotto Millionär zu werden: Neben dem Lotto Sechser, bei dem es stets um zumindest 1,2 Millionen Euro geht, steigt auch die Gewinnsumme für die „sechs Richtigen“ bei LottoPlus in höhere, in siebenstellige, Sphären. Die Österreichischen Lotterien dotieren den Sechser Gewinnrang auf exakt 1 Million Euro auf.

Joker

Auch beim Joker gab es einen Solo-Gewinn, hier hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in auf dem zweiten von zwei gespielten Joker-Tipps auf einem EuroMillionen Schein nicht nur das „Ja“ angekreuzt, sondern auch die richtigen Joker-Zahlen. Sie oder er darf sich dafür nun über einen Gewinn von mehr als 345.000 Euro freuen.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 27. August 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen