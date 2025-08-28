Erdmiete zur Vorratshaltung

St. Pölten (OTS) -

Pastinaken, Karotten, Kohl, Kartoffeln – der Sommer und Frühherbst bringen eine reiche Gemüseernte. Um alles gut bis in den Herbst und Winter zu lagern, haben viele Bauernhöfe und ältere Häuser noch Erdkeller. Hier hat das Gemüse optimale Bedingungen. Bei modernen Neubauten findet man diese jedoch nur noch selten, dennoch kann man sich mit ganz einfachen Mitteln die jahrhundertealte Tradition der Vorratshaltung in der Erde zu Nutze machen: mit einer Erdmiete. Das ist im Grunde eine im Garten vergrabene Box – auch eine ausrangierte Waschmaschinentrommel kann als Behältnis dienen. Sie wird mit Sand gefüllt, mit Stroh isoliert und ist ideal für die Lagerung etwa von Wurzelgemüse.

Das „Land und Leute“-Team begleitet Nachhaltigkeitsexpertin Petra Nemec von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ, wie sie in Rastenfeld so eine Erdmiete baut. Außerdem zeigt sie noch eine Variante für den Balkon und gibt weitere Tipps zur Vorratshaltung von Gemüse.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 06. September:

*Junge Trachtenschneiderin aus Leidenschaft

In Stumm im Zillertal in Tirol fertigt eine junge Schneiderin maßgeschneiderte Trachtenmode. Theresa Kröll hat sich kurz nach ihrer Lehre selbstständig gemacht und lebt das Handwerk mit Leib und Seele.

*Bodenforschung mit dem Maschinenring

In Maissau in Niederösterreich nehmen Experten des Maschinenrings auf einem Feld Bodenproben, die im Labor analysiert werden. Eine Synergie mit den Landwirten, die so etwa Düngemittel gezielter einsetzen und das Bodenleben schonen können.

*Vielseitige Frucht

Der Kärntner Spedling ist eine honiggelbe Kriecherlsorte, die beinahe schon in Vergessenheit geraten ist. Eine Initiative will das ändern und die alte Obstbaumsorte wieder bekannter machen - etwa durch spannende Spedling-Rezepte.

*Urlaub in den Baumkronen

Mit dem Ruf der Käuzchen inmitten der Baumkronen einschlafen – das Baumhaus Buchengrün in Dobl-Zwaring in der Steiermark ist ein etwas anderer Urlaubsbauernhof. Ein Rückzugsort auf Stelzen mit 360 Grad Waldblick.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer