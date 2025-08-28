AVISO: Arbeitsbesuch des EU-Ratspräsidenten Costa bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 3. September 2025 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Präsidenten des Europäischen Rates António Costa zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant.

Die Teilnahme am folgenden Medientermin ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termin für Medien:

13.30 Uhr

PRESSESTATEMENTS mit EU-Ratspräsident Costa und Bundeskanzler Stocker

Sprachen: Deutsch, Englisch mit Simultandolmetschung

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 13.00 Uhr)

