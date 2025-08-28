Bereit für die Zukunft? Die conos Future Trendtour Dubai 2025

Wien/Innsbruck (OTS) -

Von 10. bis 14. November 2025 lädt die conos zur exklusiven Future Trendtour nach Dubai. In der Metropole der Superlative erwarten die Teilnehmenden internationale Benchmarks aus Hotellerie, Gastronomie, Freizeitwirtschaft und Destinationsentwicklung – kuratiert, kompakt und inspirierend.

Zwei Schwerpunkte stehen zur Wahl:

die Hospitality Experience (10.–12.11.) mit Fokus auf Hotel- und Gastronomiekonzepte, KI, F&B-Innovationen und Storytelling

sowie die Attractions Experience (12.–14.11.) mit Einblicken in Freizeitparks, Architektur-Highlights, Shopping- und Indoor-Welten.

Beide Bausteine lassen sich zur Full Experience kombinieren.

Die Trendtour richtet sich an Hoteliers, Touristiker:innen, Architekt:innen, Freizeitanbieter:innen und Entscheidungsträger:innen, die Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Exklusive Gruppengröße, inspirierende Vor-Ort-Besuche und ein hochwertiges Netzwerk machen das Programm einzigartig.

Infos & Anmeldung: www.conos.at/hospitality-trendtour-dubai-2025

Anmeldeschluss: Freitag, 05.09.2025