MORGEN AK Pressekonferenz: Österreichweiter Nachhilfebarometer 2025

Rein theoretisch soll Schule in Österreich kostenlos sein. Tatsächlich aber müssen viele Familien ihren Kindern den Schulerfolg mit privater und bezahlter Nachhilfe absichern. Die starke finanzielle und zeitlichen Belastung der Familien zeigt der aktuelle AK Nachhilfebarometer. Die AK hat für den Sommer und das Schuljahr 2024/25 abfragen lassen: Wie groß ist die Belastung der Familien durch die Schule? Wie viel Nachhilfe brauchen die Kinder? Wie viel müssen die Eltern dafür ausgeben? Wie oft müssen sie mit ihren Kindern lernen? Und wie ist es mit der Nachhilfe im Angstfach Mathematik? Die Erhebungsergebnisse und die Reformvorschläge der Arbeiterkammer sind Thema der

Pressekonferenz mit

Ilkim Erdost, AK Wien Bereichsleiterin Bildung

Elke Larcher, AK Wien Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik

Freitag, 29. August 2025, 10:00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/nachhilfebarometer mitverfolgen.

