  • 28.08.2025, 09:59:02
  • /
  • OTS0039

MORGEN AK Pressekonferenz: Österreichweiter Nachhilfebarometer 2025

Erhebung: Nachhilfekosten und Lerndruck auf Familien mit Schulkindern im Sommer und unterm Schuljahr – plus Sonderauswertung Mathematik-Nachhilfe

Wien (OTS) - 

Rein theoretisch soll Schule in Österreich kostenlos sein. Tatsächlich aber müssen viele Familien ihren Kindern den Schulerfolg mit privater und bezahlter Nachhilfe absichern. Die starke finanzielle und zeitlichen Belastung der Familien zeigt der aktuelle AK Nachhilfebarometer. Die AK hat für den Sommer und das Schuljahr 2024/25 abfragen lassen: Wie groß ist die Belastung der Familien durch die Schule? Wie viel Nachhilfe brauchen die Kinder? Wie viel müssen die Eltern dafür ausgeben? Wie oft müssen sie mit ihren Kindern lernen? Und wie ist es mit der Nachhilfe im Angstfach Mathematik? Die Erhebungsergebnisse und die Reformvorschläge der Arbeiterkammer sind Thema der

Pressekonferenz mit

Ilkim Erdost, AK Wien Bereichsleiterin Bildung

Elke Larcher, AK Wien Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik

Freitag, 29. August 2025, 10:00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/nachhilfebarometer mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an peter.mitterhuber@akwien.at.

Wir würden uns sehr freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion auf der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Peter Mitterhuber
Telefon: +43 1 50165 12347
E-Mail: peter.mitterhuber@akwien.at
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright