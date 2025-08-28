- 28.08.2025, 09:59:02
MORGEN AK Pressekonferenz: Österreichweiter Nachhilfebarometer 2025
Erhebung: Nachhilfekosten und Lerndruck auf Familien mit Schulkindern im Sommer und unterm Schuljahr – plus Sonderauswertung Mathematik-Nachhilfe
Rein theoretisch soll Schule in Österreich kostenlos sein. Tatsächlich aber müssen viele Familien ihren Kindern den Schulerfolg mit privater und bezahlter Nachhilfe absichern. Die starke finanzielle und zeitlichen Belastung der Familien zeigt der aktuelle AK Nachhilfebarometer. Die AK hat für den Sommer und das Schuljahr 2024/25 abfragen lassen: Wie groß ist die Belastung der Familien durch die Schule? Wie viel Nachhilfe brauchen die Kinder? Wie viel müssen die Eltern dafür ausgeben? Wie oft müssen sie mit ihren Kindern lernen? Und wie ist es mit der Nachhilfe im Angstfach Mathematik? Die Erhebungsergebnisse und die Reformvorschläge der Arbeiterkammer sind Thema der
Pressekonferenz mit
Ilkim Erdost, AK Wien Bereichsleiterin Bildung
Elke Larcher, AK Wien Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik
Freitag, 29. August 2025, 10:00 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/nachhilfebarometer mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an peter.mitterhuber@akwien.at.
Wir würden uns sehr freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion auf der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.
