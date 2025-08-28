Rat auf Draht: Mit sieben Tipps wieder fit für die Schule

Wien (OTS) -

„Nach neun Wochen Sommerferien ist es gar nicht so einfach, sich wieder auf die Schule umzustellen, für Kinder genauso wenig wie für Eltern“, sagt Barbara Binder, Psychotherapeutin und Beraterin bei elternseite.at, dem Beratungsangebot für Eltern und Bezugspersonen von Rat auf Draht. Daher kann etwas Planung kann dabei sehr hilfreich sein und zu einem entspannten Schulanfang verhelfen:

#1 Schlafrhythmus anpassen

Kinder dürfen in den Ferien oft länger wach bleiben und sich gemütlich ausschlafen. „Drei bis vier Tage vor Schulbeginn wäre es aber gut, den Schlafrhythmus wieder an den Schulalltag anzupassen und die Kinder früher ins Bett zu schicken und zu wecken“, so Binder.

#2 Der letzte Ferientag

Am letzten Ferientag ist gemeinsames Schultaschen-Packen angesagt. Für den ersten Schultag braucht Ihr Kind noch nicht viel, ein Notizblock, Stifte und eine Flügelmappe für alle losen Infoblätter sollten mit dabei sein.

#3 Ferienende

Lassen Sie die Ferien mit einer gemeinsamen Aktivität ausklingen. Ein Ausflug, ein Restaurantbesuch oder ein Eis versüßt das Ferienende und bleibt in Erinnerung. Auch ein kleines Geschenk, wie ein besonderer Stift, steigert die Freude Ihres Kindes auf den Schulstart und damit die Motivation.

#4 Der allererste Schultag

Der erste Schultag ist sehr aufregend und ein besonderes Erlebnis im Leben eines Kindes. So sollte er auch so begangen werden (Stichwort Schultüte, etc), denn das motiviert. Aber es braucht Zeit, um die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Ein paar Anregungen, wie der erste Schultag ablaufen könnte:

Beginnen Sie den Tag ruhig und stressfrei. Stehen Sie vielleicht etwas früher auf und frühstücken gemeinsam.

Ihr Kind kommt mit Freund:innen in die gleiche Klasse? Vereinbaren Sie mit den Eltern ein Treffen vor der Schule. Die ersten Schritte in einen neuen Lebensabschnitt gehen sich gemeinsam oft leichter.

Der erste Schultag ist auch bei Ihrem Nachwuchs mit Anspannung verbunden. Zeigen Sie Verständnis, wenn Ihr Kind beim Foto vor der Schule nicht stillstehen kann oder vor den Schulkolleg:innen nicht von Ihnen zum Abschied „geknuddelt“ werden möchte.

#5 Im ersten Schulmonat

Bis sich alles wieder eingespielt hat, brauchen viele Kinder zusätzliche Unterstützung. Oft gibt es zu Schulbeginn noch keinen fixen Stundenplan. An vielen Schulen steht dieser erst im Laufe des Septembers fest. Dies kann Unruhe in den Alltag bringen und ist eine große Herausforderung, auch für ältere Schulkinder. „Schauen Sie gerade am Anfang gemeinsam, ob es Arbeitsaufträge aus der Schule gibt und Ihr Kind alles erledigt hat“, rät Binder.

#6 Zeigen Sie Interesse

Wie viel Kinder zuhause über die Schule erzählen ist sehr individuell. Aus Einigen sprudelt es nur so heraus, manche sprechen tagelang nur wenig oder gar nicht darüber. „Das ist alles völlig in Ordnung. Achten Sie darauf, in welchen Situationen es für Ihr Kind angenehm ist, zu erzählen und zeigen Sie ehrliches Interesse am Schulalltag“, sagt Binder. Auch, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter erst kurz vor dem Schlafengehen losplaudert, sollten Sie Zeit dafür einräumen.

#7 Alles im Blick behalten

Für die Planung während des Schuljahres empfiehlt sich ein großer, zentraler Kalender, in den alle wichtigen Termine eingetragen werden. So können alle Familienmitglieder sehen, wann Geburtstage gefeiert werden und wann mit dem gezielten Lernen für eine Schularbeit begonnen werden soll.



Jetzt spenden und Notrufminuten sichern

Rat auf Draht ist ein Angebot von SOS-Kinderdorf. Der Notruf 147 ist für Kinder und Jugendliche täglich rund um die Uhr via Telefon oder auch Chat kostenlos und anonym erreichbar und wird zu einem großen Teil aus Spenden finanziert. Nur so können die mehr als 130 täglichen Beratungsgespräche mit jungen Menschen ermöglicht werden. Ein „Aus“ des Notrufes würde somit mehr als 40.000 Hilfesuchende pro Jahr im Stich lassen.

Weil jede Minute zählt: Rette einen jungen Menschen aus einer akuten Krisensituation!

Spende hier und jetzt Notrufminuten: www.sos-kinderdorf.at/notruf

Spendenkonto SOS-Kinderdorf: IBAN: AT46 1644 0001 4477 4477; Verwendungszweck: Notruf