Neu bei MANZ: Handbuch zu resilienten Lieferketten und ihrer Umsetzung in der Praxis

Wien (OTS) -

Globale Liefer- und Wertschöpfungsketten rücken stärker in den Fokus neuer gesetzlicher Vorgaben. Mit dem soeben im MANZ Verlag erschienenen Handbuch „Lieferketten: Liefer-, Wertschöpfungs- und Aktivitätsketten – resiliente Lieferketten und ihre Umsetzung in der Praxis“ erhalten Unternehmen einen praxisorientierten Leitfaden zu aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Umsetzung von Sorgfaltspflichten – von der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) über das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bis hin zur Entwaldungsverordnung (EUDR). Das Werk zeigt nicht nur, wie sich die komplexen Vorschriften in der Praxis umsetzen lassen, sondern legt auch besonderes Augenmerk auf die unternehmerischen Chancen, die über kurzfristige Änderungen der Rechtslage hinausgehen. Zudem ermöglichen sie eine bessere Kenntnis der eigenen Vertragspartner:innen und ein tieferes Verständnis der gesamten Lieferkette.

Expert:innen aus verschiedenen Disziplinen geben Einblick in:

· Internationale Standards verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns

· Verpflichtungen und Haftungsrisiken nach der CSDDD

· Praktische Auswirkungen weiterer Lieferketten-Regelungen wie LkSG und EUDR

· Bestandteile eines perfekten Supplier Code of Conduct

· Umsetzung von Lieferketten-Regelungen in Unternehmen (von Compliance-Strategien über Vertragsgestaltung bis hin zu PR-Risiken und Integration im Vergabeverfahren)

In praxisorientierten Analysen und anhand von Best Practice-Beispielen erfahren Unternehmen, Jurist:innen, ESG-Expert:innen und Compliance-Verantwortliche, wie man nachhaltige und rechtssichere Lieferketten gestaltet.

Über die Herausgeber:innen und Autor:innen:

Priv.-Doz. Dr. Bernhard Müller ist Partner Public Law & Defence & Sustainability bei PwC Legal Österreich. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen des öffentlichen Wirtschaftsrechts, des Nachhaltigkeits- sowie des Vergabe- und Beihilfenrechts. 2009 wurde er für „Öffentliches Recht“ an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien habilitiert und lehrt und forscht seitdem ebendort.

Dr. Christian Richter-Schöller ist Partner bei Schiefer Rechtsanwälte. Er berät zu resilienten Lieferketten, nachhaltiger Finanzierung, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Er ist Gründer eines europäischen Netzwerks von ESG-Anwält:innen und Gründungsmitglied des interdisziplinären Beratungsnetzwerks ESG Experts Austria. Vom Legal 500 Green Guide wird er aufgrund seiner Pionierarbeit laufend als Green Ambassador empfohlen.

Das Buch:

Müller/Richter-Schöller (Hrsg.): Lieferketten. MANZ Verlag Wien. Buch, broschiert, XXIV, 290 Seiten. Ꞓ 64,00 EUR. ISBN 978-3-214-26131-3.