ImmoScout24-Umfrage: Jede:r Sechste in Österreich sucht derzeit eine Immobilie

Etwa jede:r Sechste (16 Prozent) Österreicher:in sucht derzeit eine Immobilie – weniger Menschen als in den Vorjahren (2021: 19 Prozent; 2023: 18 Prozent; 2024: 19 Prozent). Am meisten Umzugswille ist dabei in Wien (25 Prozent) und Salzburg (22 Prozent) zu sehen, am wenigsten in Niederösterreich (8 Prozent) und im Burgenland (10 Prozent). Obwohl viel diskutiert, finden sich die Wohnkosten nicht mehr an erster Stelle der Gründe für die Immobiliensuche, wie die aktuelle Trendstudie von ImmoScout24.at unter 1.000 Befragten zeigt.

„Insgesamt planen derzeit weniger Menschen einen Umzug als in den letzten Jahren. Allerdings rückt bei den Suchenden der Kauf einer Immobilie wieder viel stärker in den Fokus. Für 60 Prozent der Suchenden kommt ein Kauf derzeit in Frage“, erläutert Markus Dejmek, Österreich-Geschäftsführer von ImmoScout24.

Veränderte Lebenssituation und zu wenig Platz sind größte Treiber

Veränderung in der privaten Lebenssituation sind für mehr als ein Drittel (35 Prozent) das Hauptmotiv, sich eine neue Bleibe zu suchen. Im Vorjahr war das nur für knapp ein Viertel die wichtigste Triebfeder, damit hat dieses Motiv stark an Bedeutung gewonnen. Für etwa gleich viele wie im Vorjahr ist der Platz ein Thema. Einem Viertel der Suchenden ist das derzeitige Wohnobjekt einfach zu klein. Und auch der Wunsch nach Eigentum ist etwas stärker als Beweggrund zu sehen. So ist es 22 Prozent der Umzugswilligen (2024: 20 Prozent) wichtig, von Miete auf Eigentum umsteigen.

Unzufriedenheit und hohe Kosten verlieren an Bedeutung

Während 2024 die Unzufriedenheit mit den eigenen vier Wänden etwa durch Mängel, Renovierungsbedarf oder eine nicht passende Raumaufteilung (25 Prozent) einer der stärksten Gründe für den Wunsch nach neuen vier Wänden war, sind momentan nur 14 Prozent deswegen auf der Suche. Auch wenn die Kosten für Wohnen in den letzten Jahren gestiegen sind, ist der Wunsch nach einem neuen Heim dieses Jahr nicht vorrangig darauf zurückzuführen. Auch zu hohe Miet- bzw. Kreditkosten motivieren aktuell nicht so viele Menschen (11 Prozent) zum Wohnungswechsel wie noch im Vorjahr (19 Prozent).

Soziale Anbindung wird ein Thema

Während die Unzufriedenheit mit der Lage der bewohnten Immobilie sowie Probleme mit den Nachbar:innen (je 8 Prozent vs. 13 Prozent 2024) weniger Anlass zum Umzug liefern, zeigt sich ein sozialer Aspekt, nämlich die soziale Anbindung. So möchten immerhin 16 Prozent (vs. 10 Prozent 2024) umziehen, um näher bei der Familie bzw. Freunden zu wohnen.

Über die Studie

Für die ImmoScout24-Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2025 für ImmoScout24 1.000 Österreicher:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.