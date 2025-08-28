W.E.B-Anleihe 2025 auf 30 Mio. EUR aufgestockt

Wien/Graz/Pfaffenschlag (OTS) -

Die Nachfrage nach der W.E.B-Anleihe 2025 ist ungebrochen hoch. Das Zeichnungsvolumen hat bereits nach kurzer Zeit 20 Mio. EUR überschritten. Daher hat die WEB Windenergie AG die Aufstockung des Emissionsvolumens auf 30 Mio. EUR beschlossen. Die Zeichnungsfrist läuft bis voraussichtlich 16. September 2025.

Jubiläumsanleihe mit besonderer Struktur

Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der Geschichte der WEB Windenergie AG. Als „Jubiläumsanleihe“ mit einer Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der gesamten Laufzeit ausbezahlt. Mit dieser Struktur bietet die W.E.B allen Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags nutzen.

Zukunft zeichnen. Gemeinsam wachsen.

Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die Energiewende voran. Sie nutzt die aktuellen Marktchancen und setzt ausgewählte Projekte aus ihrer rund 4 GW umfassenden Projektentwicklungspipeline zügig um. Allein 2025 und 2026 sollen mehr als 185 MW neuer Leistung ans Netz gehen.

Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche Strategie der WEB Windenergie AG. Sie setzt auf Risikostreuung durch Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen. So gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und variierenden Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren.

Alle Unterlagen und Informationen zur aktuellen Anleiheemission finden Sie online unter anleihe2025.web.energy. Der Prospekt vom Juli 2025 und etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2025.web.energy erhältlich.

Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034

Emittentin: WEB Windenergie AG

Emissionsvolumen: EUR 30.000.000,- (nach Aufstockung; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten)

Stückelung: EUR 1.000,-

Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)

Laufzeit: 9 Jahre

Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund

Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 (Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten)

Ausgabetag: 26.09.2025

Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09.

Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09.

Zahlstelle: Volksbank Wien AG

Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der Anleihebedingungen)

ISIN: AT0WEB2510A1

Rechtlicher Hinweis

Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am Unternehmen beteiligt.