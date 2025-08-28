durchblicker: Energieanbieterwechsel im Sommer spart bis zu 350 € zusätzlich

Wien (OTS) -

Strom ist außerhalb der Heizsaison um bis zu 134 Ꞓ günstiger, Gas um bis zu 216 Ꞓ

durchblicker-Experte empfiehlt: Jetzt umsteigen und günstigen Fixtarif sichern, bevor Preise im Herbst und Winter voraussichtlich wieder anziehen

Die Wechselbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher steigt: Im ersten Halbjahr 2025 gab es mit rund 200.000 Strom- oder Gasanbieterwechsel einen neuen Rekord. Gemessen am Einsparpotenzial ist die Wechselrate von unter drei Prozent jedoch nach wie vor gering: Ein durchschnittlicher Haushalt kann seine jährlichen Stromkosten um bis zu 950 Ꞓ und seine Gaskosten um bis zu 1.300 Ꞓ reduzieren. Wie eine Analyse von Österreichs größtem Wechselportal durchblicker.at zeigt, beeinflusst auch der Zeitpunkt des Vertragswechsels die Ersparnis enorm.

Stefan Spiegelhofer, Energieexperte bei durchblicker.at, erklärt: „Auch am Energiemarkt richtet sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Da die Nachfrage nach Energieprodukten gerade in den Sommermonaten sehr gering ist, findet man aktuell sehr gute Angebote, die im Vergleich zum Herbst oder Winter deutlich günstiger ausfallen”. Für die Analyse hat durchblicker.at Neukundenpreise für Strom und Gas im Zeitraum zwischen 1. Juli 2023 und 1. August 2025 analysiert. Dabei wurden jeweils die günstigsten Angebote auf durchblicker.at innerhalb und außerhalb der Heizsaison[1] exklusive Netzkosten, Steuern und Abgaben miteinander verglichen.

Über 200 Ꞓ jährliche Ersparnis bei Gas-Wechsel im Sommer möglich

Bei den günstigsten Angeboten auf durchblicker.at lag der durchschnittliche Arbeitspreis für Gas außerhalb der Heizsaison (Sommer 2024) bei 4,9 Cent brutto. Im darauffolgenden Winter stieg dieser auf 5,39 Cent. Auf die Jahresrechnung betrachtet, hätte man sich bei einem üblichen Verbrauch von 15.000 kWh bis zu 216 Ꞓ gespart, wenn man den Anbieter im Sommer anstatt im darauffolgenden Winter gewechselt hätte. Anfang August 2025 lag der günstigste Arbeitspreis für Gas mit 5,34 Cent pro Kilowattstunde wieder auf seinem Jahrestiefststand. „Grundsätzlich zahlt es sich für die meisten Kundinnen und Kunden aus, ihren Strom- und Gasanbieter zu wechseln. Wer in diesem Jahr noch nicht gewechselt hat, hat sehr gute Gründe, das bald zu tun und sich noch einen ‚Sommer-Bonus‘ zu sichern, bevor die Preise im Winter aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ansteigen“, erklärt Spiegelhofer.

Auch Strom zeigt saisonale Preisschwankungen – Ersparnis bis 134 Ꞓ möglich

Bei Stromtarifen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: In der Heizsaison 2024/25 erhöhte sich der durchschnittliche Arbeitspreis bei den günstigsten Angeboten auf durchblicker.at von 11,43 Cent pro Kilowattstunde vor der Heizsaison um fünf Prozent auf 11,99 Cent pro Kilowattstunde. Für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden hätte hier ein Wechsel zum richtigen Zeitpunkt eine zusätzliche Ersparnis von 134 Ꞓ gebracht. Ähnlich wie bei den Gaspreisen zeichnet sich auch beim Strom für diesen Sommer ein Abwärtstrend ab. Anfang August sind auf durchblicker.at wieder Stromtarife ab einem Arbeitspreis von 11,16 Cent brutto pro Kilowattstunde verfügbar.

„Auch beim Strom gibt es eine eindeutige Saisonalität. Obwohl der Stromverbrauch nicht so saisonal bedingt ist wie der Gasverbrauch, sehen wir auch hier, dass sich viel mehr Menschen erst in den Wintermonaten mit einem Anbieterwechsel auseinandersetzen. Wer hier gegen den Trend geht und im Sommer seinen Stromanbieter wechselt, spart schnell mehrere hundert Euro“, erklärt Spiegelhofer.

Wechsel in wenigen Minuten möglich

Vergleichen und wechseln ist über durchblicker.at denkbar einfach: Für die aktuellen Angebote müssen lediglich Postleitzahl und Verbrauch bzw. die Zahl der Personen im Haushalt angegeben werden. Wenn der aktuelle Anbieter samt Tarif ergänzt wird, lässt sich die zukünftige Jahresersparnis auf Knopfdruck berechnen. Wer eine persönliche Beratung schätzt, erhält bei durchblicker auch telefonisch Antworten auf alle individuellen Fragen – unkompliziert und kostenlos.

Für den Anbieterwechsel ist neben persönlichen Angaben nur die Eingabe der Zählpunktnummer erforderlich, die auf dem Vertrag oder der letzten Abrechnung ersichtlich ist und die einwandfreie Zuordnung des Anschlusses garantiert. Alle weiteren Schritte wie die Kündigung des bestehenden Anbieters und der Wechsel zum neuen Anbieter werden von den durchblicker-Expert:innen übernommen. "Die Umstellung erfolgt binnen zwei Wochen, Strom fließt jederzeit ohne Unterbrechung", betont Spiegelhofer. "Daher ist ein regelmäßiger Online-Vergleich und Wechsel die schnellste und effektivste Möglichkeit, seine Energiekosten jedes Jahr auf niedrigstem Niveau zu halten”.

[1] 1.Oktober bis 1. April des Folgejahres

Über durchblicker

durchblicker ist das größte unabhängige Online-Wechselportal Österreichs. 29 Tarifvergleiche für Strom & Gas, Versicherungen, Handy & Internet sowie Kredit, Girokonto und Sparzinsen schaffen einen schnellen Marktüberblick. Konsument:innen können über durchblicker Angebote individuell vergleichen und Verträge direkt online abschließen. Durch den einfachen und schnellen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter lassen sich mehrere hundert Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker eine kostenlose Expertenberatung und unterstützt, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung bei den Fixkosten zu treffen.

durchblicker ist Mitglied der Netrisk Gruppe, einem Verbund europäischer Vergleichsportale, die mit starken Marken in Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Litauen marktführend ist. Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien mehr als 100 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000 und klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.