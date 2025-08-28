- 28.08.2025, 08:15:32
- OTS0015
Termine am 28. August in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
09.00 Uhr, Pressekonferenz mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs zum Schulstart (1., Rathaus, Wappensaal)
