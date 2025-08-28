ACREDIA und Allianz Trade starten Partnerschaft für Garantieversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien

Wien (OTS) -

Ob im Bau, in der Industrie oder im Export: Unternehmen in Österreich und Südosteuropa stehen zunehmend unter Druck, ihre Geschäftspartner und öffentlichen Auftraggeber mit verlässlichen Garantien abzusichern. Gleichzeitig werden Kreditlinien knapper, Banken agieren zurückhaltender und regulatorische Anforderungen steigen. Für viele Firmen führt dies zu weniger Spielraum für Wachstum und mehr Bedarf an alternativen Finanzierungslösungen.

Hier setzen ACREDIA, internationaler Kreditversicherer mit Sitz in Wien, und Allianz Trade, der Weltmarktführer in der Warenkreditversicherung sowie seit Jahrzehnten einer der führenden Anbieter im Bereich Bürgschaften und Garantien (Kautionsversicherung), an. Gemeinsam starten die beiden eine Partnerschaft im Bereich Garantieversicherung, verfügbar in Österreich, Kroatien und Slowenien. Die Kooperation verbindet die regionale Marktkenntnis von ACREDIA mit der internationalen Finanz- und Ratingstärke von Allianz Trade. Ziel ist es, eine verlässliche Alternative zu klassischen Bankgarantien zu schaffen und gleichzeitig Unternehmen mehr Handlungsspielraum bei Investitionen und Projekten zu ermöglichen.

Liquidität schonen, Wachstum ermöglichen

„ Mit dieser Partnerschaft schaffen wir Zugang zu einer modernen Kautionslösung, die regional verankert und international abgesichert ist. Gerade in einem Umfeld, in dem Banken zurückhaltender werden, sind solche Lösungen entscheidend, um Liquidität zu schonen und neue Geschäftschancen zu nutzen ,“ sagt Michael Kolb, Vorstand ACREDIA Versicherung.

Milo Bogaerts, CEO Allianz Trade DACH, unterstreicht die Stärke der Kooperation: „ ACREDIA kennt die regionalen Märkte wie kaum ein anderer. Als Allianz Trade bringen wir die globale Stärke und unser Top-Rating ein. Wir sind seit Jahren ein führender Anbieter von Bürgschaften und Garantien mit einem sehr großen Erfahrungsschatz. Diese Kombination sorgt für maximale Sicherheit und eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen in der Region. "

Die Nachfrage nach Garantieversicherungen steigt rasant an, nicht nur im Bau- und Infrastruktursektor, sondern auch bei Industrieunternehmen und Exporteuren. Garantieversicherungen ermöglichen es Unternehmen, öffentliche und private Aufträge abzusichern, ohne bestehende Kreditlinien bei Banken zu belasten. Damit tragen sie dazu bei, unternehmerische Investitions- und Wachstumsspielräume zu erhalten.

Unternehmen, die sich für die Garantieversicherung interessieren, können Beratungsgespräche direkt über ACREDIA vereinbaren. Mehr Informationen und Details finden Sie hier (Link).

Über die ACREDIA-Gruppe

ACREDIA ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und Ausland im Gesamtwert von über 35,7 Milliarden Euro. ACREDIA ist ein Tochterunternehmen von Oesterreichische Kontrollbank AG und Allianz Trade, des Weltmarktführers bei Kreditversicherungen. 2024 betrug der Umsatz der ACREDIA-Gruppe insgesamt 88,3 Millionen Euro. ACREDIA hat sich im Rahmen des United Nations Global Compact freiwillig verpflichtet, Strategie und Geschäftstätigkeit an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, um gesellschaftliche Ziele voranzubringen. www.acredia.at