  • 27.08.2025, 21:16:33
  • /
  • OTS0112

Papst Leo XIV. betet für Opfer von Attentat auf katholische US-Schule

Leo sprach angesichts des Schusswaffenattentats mit zwei toten Kindern von einer "schrecklichen Tragödie"

Vatikanstadt (OTS) - 

Papst Leo XIV. betet für die Opfer des Anschlags auf die katholische Schule in Minneapolis/USA. Er sei allen nahe, die von dieser "schrecklichen Tragödie" betroffen seien, "insbesondere den Familien, die den Verlust eines Kindes zu beklagen haben", hieß es in einem vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den Erzbischof von Minneapolis, Bernard Hebda. Die Seelen der Verstorbenen vertraue er der Liebe Gottes an. US-Präsident Donald Trump sprach von einem "sinnlosen Akt der Gewalt". Er ordnete für alle öffentlichen Gebäude Trauerbeflaggung am kommenden Sonntag an.

Bei einem Schusswaffenattentat auf eine katholische Schule in Minneapolis sind zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren getötet und 17 weitere Personen verletzt worden, darunter 14 Kinder. Wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichten, schoss ein Mitte 20-jähriger Mann auf die Kinder, als sie am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der benachbarten Kirche an einem Eröffnungsgottesdienst zum neuen Schuljahr teilnahmen. Der Schütze habe sich anschließend selbst eine Schussverletzung zugefügt, der er noch am Tatort erlegen sei.

Minnesotas Bürgermeister Jacob Frey äußerte sich erschüttert. Die Kinder der Annunciation Catholic School seien "buchstäblich beim Gebet" erschossen worden. "Es war die erste Schulwoche, sie waren in einer Kirche", so Frey. "Sie sollten in Frieden zu Schule oder zur Kirche gehen können, ohne Angst oder Gefahr von Gewalt, und ihre Eltern sollten die gleiche Sicherheit haben", sagte der Bürgermeister.

Zehn der Verletzten wurden in eine Klinik eingeliefert, unter ihnen ein Erwachsener und sechs Kinder mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Polizeichef Brian O'Hara sprach laut Medienberichten von einem "vorsätzlichen Akt der Gewalt gegen unschuldige Kinder und Gottesdienstbesucher". Der Schütze war nach seinen Angaben mit einem Gewehr, einer Schrotflinte und einer Pistole bewaffnet. Er habe von außen das Feuer durch die Kirchenfenster eröffnet.

Die Erzdiözese Minneapolis und die US-Bischofskonferenz riefen in Kurznachrichten im Online-Dienst "X" zum Gebet für die Betroffenen auf. Die Annunciation Catholic School im Süden von Minneapolis war 1923 mit vier Ordensfrauen des Dominikaner-Ordens eröffnet worden. Heute werden dort rund 370 Kinder vom Vorschulalter bis zur 8. Klasse unterrichtet.

Copyright 2025, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt

KATHPRESS, Dr. Paul Wuthe, (01) 512 52 83, redaktion@kathpress.at,
https://www.kathpress.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KAT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright