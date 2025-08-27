Papst Leo XIV. betet für Opfer von Attentat auf katholische US-Schule

Vatikanstadt (OTS) -

Papst Leo XIV. betet für die Opfer des Anschlags auf die katholische Schule in Minneapolis/USA. Er sei allen nahe, die von dieser "schrecklichen Tragödie" betroffen seien, "insbesondere den Familien, die den Verlust eines Kindes zu beklagen haben", hieß es in einem vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den Erzbischof von Minneapolis, Bernard Hebda. Die Seelen der Verstorbenen vertraue er der Liebe Gottes an. US-Präsident Donald Trump sprach von einem "sinnlosen Akt der Gewalt". Er ordnete für alle öffentlichen Gebäude Trauerbeflaggung am kommenden Sonntag an.

Bei einem Schusswaffenattentat auf eine katholische Schule in Minneapolis sind zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren getötet und 17 weitere Personen verletzt worden, darunter 14 Kinder. Wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichten, schoss ein Mitte 20-jähriger Mann auf die Kinder, als sie am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der benachbarten Kirche an einem Eröffnungsgottesdienst zum neuen Schuljahr teilnahmen. Der Schütze habe sich anschließend selbst eine Schussverletzung zugefügt, der er noch am Tatort erlegen sei.

Minnesotas Bürgermeister Jacob Frey äußerte sich erschüttert. Die Kinder der Annunciation Catholic School seien "buchstäblich beim Gebet" erschossen worden. "Es war die erste Schulwoche, sie waren in einer Kirche", so Frey. "Sie sollten in Frieden zu Schule oder zur Kirche gehen können, ohne Angst oder Gefahr von Gewalt, und ihre Eltern sollten die gleiche Sicherheit haben", sagte der Bürgermeister.

Zehn der Verletzten wurden in eine Klinik eingeliefert, unter ihnen ein Erwachsener und sechs Kinder mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Polizeichef Brian O'Hara sprach laut Medienberichten von einem "vorsätzlichen Akt der Gewalt gegen unschuldige Kinder und Gottesdienstbesucher". Der Schütze war nach seinen Angaben mit einem Gewehr, einer Schrotflinte und einer Pistole bewaffnet. Er habe von außen das Feuer durch die Kirchenfenster eröffnet.

Die Erzdiözese Minneapolis und die US-Bischofskonferenz riefen in Kurznachrichten im Online-Dienst "X" zum Gebet für die Betroffenen auf. Die Annunciation Catholic School im Süden von Minneapolis war 1923 mit vier Ordensfrauen des Dominikaner-Ordens eröffnet worden. Heute werden dort rund 370 Kinder vom Vorschulalter bis zur 8. Klasse unterrichtet.

