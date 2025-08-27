Lotto: Ein Sechser nach Siebenfachjackpot mit rund 9,7 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Der siebente Siebenfachjackpot in der mehr als 39-jährigen Lotto-Geschichte ist geknackt. Erzielt von einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin, der oder die den millionenschweren Lottotipp in Oberösterreich abgegeben hatte.

Mit einem Gewinn von exakt 9.682.498,70 Euro ist dieser Solo-Sechser der fünfthöchste Gewinn in der ewigen Bestenliste von Lotto „6 aus 45“.

Der Megagewinn wurde per Normalschein erzielt, die „sechs Richtigen“ 10, 28, 29, 32, 33 und 34 fanden sich im ersten von drei gespielten Tipps.

Irgendwo in diesem Land wird heute jemand vielleicht freudig-unruhig schlafen. Der Hochgewinner-Betreuer ist jedenfalls bereit. Und der neue Lotto Millionär hat drei Jahre Zeit, seinen Gewinn in Anspruch zu nehmen.