Lopatka: „Der einzige, der einen ,Volkskanzler‘ Kickl verhindert hat, war Kickl“

Wien (OTS) -

„Der einzige, der einen ,Volkskanzler‘ Kickl verhindert hat, war Kickl“, erinnert der Außenpolitische Sprecher der Volkspartei, Reinhold Lopatka, und führt weiter aus: „Selbst wenn es der selbstermutigenden Traumaaufarbeitung der Kickl-Entourage und ihrer Helfershelfer von Budapest äußerst gelegen käme – Fakt bleibt, dass eine blaue Regierungsbeteiligung weder am Veto des österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen noch an der Verschwörung ominöser Mächte aus dem Ausland gescheitert ist. Der wahre Grund, warum die FPÖ Ladenhüter auf der Oppositionsbank ist und bleibt, ist auf Kickls Social-Media-Profilen jederzeit öffentlich einsehbar: Statt bei den Österreicherinnen und Österreichern zu sein, tritt Kickl lieber die Flucht in die Einsamkeit der Bergwelt an.“