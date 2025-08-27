  • 27.08.2025, 19:46:32
  • /
  • OTS0108

Lopatka: „Der einzige, der einen ,Volkskanzler‘ Kickl verhindert hat, war Kickl“

Arbeitsmoral von gerade acht Verhandlungsstunden und das Meiden von Menschen durch Flucht in die Bergwelt qualifizieren nicht für das Amt des Bundeskanzlers

Wien (OTS) - 

„Der einzige, der einen ,Volkskanzler‘ Kickl verhindert hat, war Kickl“, erinnert der Außenpolitische Sprecher der Volkspartei, Reinhold Lopatka, und führt weiter aus: „Selbst wenn es der selbstermutigenden Traumaaufarbeitung der Kickl-Entourage und ihrer Helfershelfer von Budapest äußerst gelegen käme – Fakt bleibt, dass eine blaue Regierungsbeteiligung weder am Veto des österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen noch an der Verschwörung ominöser Mächte aus dem Ausland gescheitert ist. Der wahre Grund, warum die FPÖ Ladenhüter auf der Oppositionsbank ist und bleibt, ist auf Kickls Social-Media-Profilen jederzeit öffentlich einsehbar: Statt bei den Österreicherinnen und Österreichern zu sein, tritt Kickl lieber die Flucht in die Einsamkeit der Bergwelt an.“

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright