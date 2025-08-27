  • 27.08.2025, 16:33:02
PRO-GE-Binder: Sandoz-Werk in Tirol ist Beispiel für strategische Standortpolitik

Industrielle Wertschöpfung in Europa schafft Arbeitsplätze und macht krisenfest

Wien (OTS) - 

Die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) fordert erneut von der Bundesregierung eine umfassende Industriestrategie ein. Dazu müsse es unter anderem Maßnahmen geben, um die Energiekosten in den Griff zu bekommen. Eine langfristige Strategie benötige zudem die Förderung von Schlüsseltechnologien und Zukunftssektoren. Als positives Beispiel für eine solche strategische Standortpolitik nennt Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der PRO-GE, den Erhalt des Sandoz-Standortes in Kundl (Tirol) und den von der öffentlichen Hand geförderten Ausbau der Penicillin-Produktion.

„Wir haben in Tirol die einzige Antibiotika-Produktionsstätte in Europa. Das macht Europa in diesem Bereich nicht nur unabhängiger und krisenfester, sondern zeigt auch die große Bedeutung einer Industriestrategie auf. Unser Ziel muss sein, Produktion und Innovation in Österreich zu stärken, um damit langfristig Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung zu sichern“, sagt Reinhold Binder und verweist darauf, dass gut ausgebildete und gut bezahlte Fachkräfte nach wie vor Österreichs größter Wettbewerbsvorteil sind.

