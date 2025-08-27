Ofenauer: „Grüne zerstören mit haltlosen Vorwürfen Vertrauen in Österreichisches Bundesheer“

Wien (OTS) -

„Die Grünen zerstören mit haltlosen Vorwürfen das Vertrauen in das Österreichische Bundesheer. Vom ideologiegetriebenen Wehrsprecher der Grünen, David Stögmüller, ist man ja gewohnt, dass er rund um die Ausgaben des Österreichischen Bundesheeres Verschwörungen wittert, wo keine sind. Mit seiner neuerlichen Skandalisierungswelle von durch und durch korrekten Vorgängen treibt es Stögmüller nun aber auf die Spitze. Fakt ist: Die Beschaffungen des Österreichischen Bundesheeres erfolgen nach strengen Kriterien und sämtlichen Informationspflichten wird zeitgerecht und in umfassendem Maß Folge geleistet. Mit der verstärkten Investition in österreichische Unternehmen leistet das Bundesheer zudem einen wichtigen Beitrag zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft. Die Beschaffungspolitik von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeugt von Verantwortung, Systemkenntnis und budgetärer Effizienz. Denn gerade in derart herausfordernden Zeiten ist jeder Euro, der in Österreichs Wirtschaft fließt, eine Investition in den Aufschwung und Wohlstand in unserem Land“, so der Wehrsprecher der Volkspartei im Nationalrat, Friedrich Ofenauer.

„David Stögmüller strebt offenbar danach, der zweite Peter Pilz zu werden – denn anders lässt es sich nicht erklären, dass er mit vollkommen unbegründeten Korruptionsvorwürfen um sich wirft und Verschwörungstheorien verbreitet. Ich appelliere dringend an Kollegen Stögmüller, seine Verantwortung als Wehrsprecher einer demokratisch gewählten und im Nationalrat vertretenen Partei wahrzunehmen und die Schmutzkübelkampagne gegen das Österreichische Bundesheer umgehend einzustellen. Denn Fakt ist: In Zeiten großer Not und Krisen kann sich die Bevölkerung darauf verlassen, dass unser Heer bedingungslos Unterstützung leistet und für Ordnung sorgt. Wer das Vertrauen der Menschen in das Österreichische Bundesheer parteitaktischen Spielchen opfert, hat Anleihen bei der FPÖ genommen und agiert als Erfüllungsgehilfe auf Kickls Vernichtungsfeldzug gegen ehrenhafte staatliche Institutionen“, so Ofenauer abschließend.