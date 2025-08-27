Die Saturn-Revue – das Kabarett aus einer anderen Galaxie landet im September in der Nová Spirála, auf dem Gelände Výstavištĕ Praha

Prag (OTS) -

Wie sähe der Cotton Club aus, würde er im Orbit des Saturns schweben? Und was passiert, wenn Burlesque auf Weltraum, Akrobatik auf Jazz und Realität auf Fantasie trifft? Antworten gibt die Saturn-Revue, eine neue Kabarett-Show, die am 4. September 2025 in der Nová Spirála auf dem Prager Ausstellungsgelände Premiere feiert.

In einer nahen Zukunft, in der die Welt am Rand der Zerstörung steht, betritt ein Außerirdischer eine New Yorker Bar. Dort verliebt er sich – und diese ungewöhnliche Romanze könnte der Schlüssel zur Rettung der Erde sein. Die Revue ist kein klassisches Drama, sondern ein Kaleidoskop aus Tanz, Akrobatik und Fantasie. Erzähler Jan Cina oder Kryštof Krhovják sowie Jasmína Houf führen durch den Abend, während ein internationales Ensemble den Raum in ein 360°-Erlebnis verwandelt.

Produzentin Terézia Bĕlčáková und Regisseur David N. Jahn kombinieren Burlesque, Varieté, Jazz und Bühnenkunst. Zu den Stars zählen Betsy Rose (dreifache Gewinnerin „Burlesque Performer Nr. 1“), Clown Russell Bruner, Showgirl Colette Collerette und der niederländische Luftakrobat Michiel Tange van Leeuwen. Das 16-köpfige Cotatcha Orchestra sorgt für Big-Band-Sound mit Arrangements von Count Basie und Duke Ellington.

Über 26 Künstler – darunter die „Zodiac Dancers“, Sänger und Akrobaten – treten auf. Kostüme von Zuzana Kubíčková verbinden Art déco mit Retro-Futurismus, das Bühnenbild von Marek Cpin schafft surreale Welten. Die Nová Spirála, mit kreisförmigem Saal und modernster Bühnentechnik, verwandelt sich so in ein futuristisches Varieté.

Die Saturn-Revue ist die erste tschechische Kabarettshow mit internationaler Strahlkraft und wird ab September 2025 monatlich bis Herbst 2026 gespielt.

Premiere: 4. September 2025, Nová Spirála, Výstavištĕ Praha

Tickets: www.novaspirala.cz

Weitere Informationen unter: www.novaspirala.cz und www.navystavisti.cz

Foto: HIER