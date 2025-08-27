AVISO: Sponsion des Studienlehrgangs „Polizeiliche Führung“

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres lädt zur feierlichen Sponsion des laufenden Studienlehrgangs „Polizeiliche Führung“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt ein.

Wann: 28. August 2025, 10 Uhr

Wo: FH Wr. Neustadt, Johannes Gutenberg-Straße 3, 2700 Wiener Neustadt

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/47f7xrch