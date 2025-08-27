- 27.08.2025, 15:19:05
AVISO: Sponsion des Studienlehrgangs „Polizeiliche Führung“
Feierliche Sponsion des Studienlehrgangs „Polizeiliche Führung“ in Wiener Neustadt.
Das Bundesministerium für Inneres lädt zur feierlichen Sponsion des laufenden Studienlehrgangs „Polizeiliche Führung“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt ein.
Wann: 28. August 2025, 10 Uhr
Wo: FH Wr. Neustadt, Johannes Gutenberg-Straße 3, 2700 Wiener Neustadt
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/47f7xrch
