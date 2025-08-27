Vasold (SPÖ) zu Deutschkursen: Klärender Termin zwischen ÖIF und MA 40 bringt hoffentlich die notwendigen Plätze

Wien (OTS) -

„Es ist doch verwunderlich, wenn die Geschäftsführerin des Österreichischen Integrationsfonds bezüglich der Deutschkurse von nichts wissen will, alles bestens findet und so tut, als ob weder Einzelfälle, die unberechtigt keine Deutschkurse bekommen haben, bekannt sind, noch dass die Deutschkurse ohne Probleme ablaufen bzw. vergeben werden“, unterstrich die Gemeinderätin und Wiener SPÖ-Sozialsprecherin Stefanie Vasold, angesichts der aktuellen Diskussion zu den Deutschkurse für Asylberechtigten in Wien. Zudem dürfte die ÖIF-Geschäftsführerin nicht wissen, dass ein Termin mit der für die Sozialhilfe zuständigen Behörde in Wien, die MA 40, seit Wochen für Anfang September vereinbart ist. Außerdem gibt es einen Termin zwischen ÖIF und FSW. In diesen Terminen werden genau diese Probleme von Deutschkursen für Asylberechtigte und auch Asylwerber besprochen.

„Es ist zu erwarten, dass der Integrationsfonds seiner Aufgabe gerecht wird und den geflüchteten Menschen in Österreich eine gute und gerechte Chance zur Integration eröffnet. Es gibt tausende Einzelfälle in Wien, die eine Ablehnung vom ÖIF für Deutschkurse erhalten haben. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen, die hier leben, bei der Integration zu unterstützen. Dies ist notwendig, damit Menschen sich integrieren und arbeiten können – und so diese auch nicht auf Sozialleistungen, wie die Mindestsicherung angewiesen sind“, so Vasold. Man dürfe auch nicht vergessen, dass Deutschkurse die Voraussetzung für eine berufliche Ausbildung über das AMS und den Einstieg in den Arbeitsmarkt sind.

Es sei zu hoffen, dass bei den bevorstehenden Terminen zwischen der MA 40 und FSW, die in Wien für die Mindestsicherung bzw. für die Grundversorgung zuständig sind, und dem ÖIF eine Klärung stattfinden wird, und dass dann die notwendigen Plätze für die betroffenen Menschen zum Deutschlernen zur Verfügung gestellt werden, schloss Vasold.