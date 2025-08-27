Schindler Österreich besetzt drei Schlüsselpositionen mit interner Expertise

Wien (OTS) -

Schindler Österreich setzt konsequent auf die Entwicklung eigener Talente und hat drei zentrale Führungspositionen mit erfahrenen Managerinnen und Managern aus den eigenen Reihen neu besetzt. Damit bekräftigt das Unternehmen seine Strategie, Know-how und Kontinuität im Management nachhaltig auszubauen. Für die Kunden sind die Besetzungen ein klares Zeichen für Qualität und Kundennähe, digitale Entwicklung und innovative Designlinien als Identitätsmerkmal im Gebäude.

Gottfried Jung: Vom Existing Installation & Modernization Director zum New Installation Director

Gottfried Jung (59) übernimmt ab sofort als New Installation Director die Gesamtverantwortung für den Neuanlagenbereich inklusive aller Großprojekte bei Schindler Österreich. Der studierte Maschinenbauer kam 2013 als Technischer Direktor zum Unternehmen und leitete anschließend die Bereiche Service, Reparatur, Modernisierung sowie Digitalisierung als Existing Installation & Modernization Director. In seiner neuen Funktion legt Jung besonderen Wert auf Beratungskompetenz sowie innovative Designlinien, um moderne Aufzüge künftig noch stärker als Differenzierungsmerkmal in Gebäuden zu positionieren.

Thomas Javornik: Neuer Existing Installation & Modernization Director

Thomas Javornik (35), verantwortet ab sofort als Existing Installation & Modernization Director die Bereiche Service, Reparatur, Modernisierung sowie Digitalisierung. Der Betriebswirt startete 2013 als Controller bei Schindler und war anschließend unter anderem als Head of Business Development, Head of Sales Management Neuanlagen, Area Serviceleiter Sales sowie Regionalleiter tätig. Im Rahmen seiner neuen Funktion verfolgt Javornik das Ziel, insbesondere die Digitalisierung im Aufzugsservice voranzutreiben und das Serviceangebot für Kunden kontinuierlich weiter auszubauen.

Jeannine Graf: Neue Field Operations Director

Jeannine Graf (41) übernimmt die Leitung des Bereichs Field Operations bei Schindler Österreich. Die gebürtige Schweizerin begann ihre Karriere 2010 bei Schindler Schweiz als Leiterin des Personal Shared Service Centers. Nach zuletzt drei Jahren als Regionalleiterin verantwortet sie jetzt die operative Geschäftsführung im Bereich Field Operations bei Schindler Österreich. Graf betont die Bedeutung langjähriger persönlicher Kundenbeziehungen sowie qualitätsvoller Geschäftspartnerschaften mit Handschlagqualität. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin stellt sicher, dass sämtliche Dienstleistungen rund um Installation, Wartung und Reparatur beim Kunden reibungslos ablaufen – und fungiert damit als zentrales Bindeglied zwischen Geschäftsleitung, Kundenkontakt und operativem Tagesgeschäft.

Mit diesen internen Besetzungen setzt Schindler Österreich ein klares Zeichen für Qualitätsmanagement und Kontinuität, digitale Entwicklung, innovative Designlinien und Kundennähe.