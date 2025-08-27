„Natur im Garten“ feiert 400. Folge am 31. August in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Natur im Garten“ feiert ein Jubiläum! Anlässlich der 400. Sendung laden Biogärtner Karl Ploberger und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch am Sonntag, dem 31. August 2025, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu einer sommerlichen Gartenparty und präsentieren die schönsten Gartengeschichten aus den vergangenen 399 Folgen. Mit dabei sind auch die Gärtnerinnen der Garten Tulln Susanne Leeb, Tanja Hrovat und Christine Gall.

Seit seinem Sendestart 2006 steht das Gartenmagazin für ökologisches Gärtnern. Quer durch alle Bundesländer besucht „Natur im Garten“ Woche für Woche interessante Menschen, die mit großer Liebe und Leidenschaft ihre grünen Paradiese gestalten und pflegen, und verhilft mit wertvollen Tipps und Tricks weiterhin zum erfolgreichen Garteln im eigenen Zuhause.

Karl Ploberger: „Seit Beginn der Sendung vor bald 20 Jahren hat sich beim Garteln sehr viel verändert, vor allem zum Positiven, hin zu einer bunten und blühenden Vielfalt. Ich bin stolz, dass wir in ‚Natur im Garten‘ mit Tipps und Tricks fürs biologische und naturgemäße Gärtnern einen Teil dazu beitragen konnten. Die vielen blühenden und grünenden Oasen in Österreich, die wir besuchen und entdecken durften, sind nicht nur ein Beweis dafür, sondern auch große Inspiration. Ich freue mich auf viele weitere Sendungen, denn die Themen werden uns nicht so schnell ausgehen. Man lernt immer wieder dazu und es gibt noch viel Neues zu erkunden.“