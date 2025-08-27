Aufgedeckt: Deutscher Horror-Schweinestall beliefert österreichischen Schlachthof

Wien (OTS) -

Durch die Zusammenarbeit von deutschen und österreichischen Tierschutz-Aktivist:innen kann jetzt nachgewiesen werden, dass hunderte Schweine, die in einer deutschen Schweinemast gemästet wurden, in Österreich geschlachtet wurden. Wohin das Fleisch verkauft wurde, ist bisher unbekannt.

Mitte Juli erlangte eine Vollspaltenboden-Schweinemast im Allgäu traurige Berühmtheit: viele Schweine waren über und über mit Kot bedeckt, auf Krankheiten und Verletzungen wurde offenbar keine Rücksicht genommen. Der Tod zahlreicher Tiere noch im Stall konnte nachgewiesen werden. In Deutschland war die Empörung in den Medien und der Öffentlichkeit nach der Aufdeckung durch SOKO Tierschutz und dem Team um Philipp Hörmann groß, weshalb es offenbar Probleme gab, das Fleisch dieser geschundenen Tiere lokal zu vermarkten.



Ein österreichischer Schlachthof in Straß in der Südsteiermark scheint nun wahrscheinlich ein regelmäßiger Abnehmer dieser Schweinemast zu sein: bereits mindestens zwei Mal wurden Tiere nach einem Transport über 550 km hier angeliefert. Am vergangenen Montag dokumentierten deutsche Tierschutz-Journalist:innen die Beladung der Tiere am Skandal-Betrieb in Deutschland. Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN wurde über die Vorgänge und die Abfahrtszeit informiert. Der VGT konnte so die Zufahrt und Ankunft dieses Tiertransporters filmisch dokumentieren.



David Richter vom VGT dazu: "Wöchentlich kommen hunderte ausländische Schweine in diesem Schlachthof an, um hier getötet zu werden. Der Großteil der Tiere stammt mutmaßlich aus Vollspaltenbodenbetrieben. Dass Schweine eines nun bekannt gewordenen Skandal-Betriebs nach Österreich gekarrt werden, ist eine besondere Frechheit. Wir fordern einen Stopp dieser sinnlosen Schweine-Tiertransporte. Die österreichische Bevölkerung möchte endlich ein echtes Vollspaltenbodenverbot sowie eine Kennzeichnungspflicht aller Fleischprodukte nach Haltungsart. Damit die Konsument:innen beim Fleisch-Einkauf nicht länger hinters Licht geführt werden!"



Der VGT thematisiert und informiert laufend über das Tierleid beim Vollspaltenboden sowie bei Tiertransporten.

