Kunstprojekt 'A Decade Apart' - 63 Orte. 10 Jahre Unterschied. Wiens Herzschlag damals & heute.

Wienkunst.at - ‘A Decade Apart'. Im Jahr 2015 hielt Filmemacher Alex Klim das Wiener Stadtleben in 63 ikonischen Filmaufnahmen fest – inszeniert wie eine verspielte Woody Allen Eröffnungsszene. Zehn Jahre später, im August 2025, kehrte er zu jedem einzelnen Ort zurück und filmte aus exakt demselben Blickwinkel.



Das Ergebnis: Ein kunstvolles Video als atemberaubende visuelle Zeitkapsel, die Wandel und Beständigkeit der Stadt zugleich zeigt. Neue Dächer prägen die Skyline, Geschäfte haben gewechselt, Kopfsteinpflaster wich Asphalt, das Wiener Riesenrad erstrahlt mit neuen Waggons.



Und doch: Risse in den Mauern, die Form alter Bäume und der Puls der Stadt sind geblieben. ‚A Decade Apart‘ ist zugleich künstlerisches Experiment und seltenes Stadtporträt – ein Liebesbrief an ein Wien im Wandel.

Wienkunst.at - 'A Decade Apart' - Online Art Exhibition