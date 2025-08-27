  • 27.08.2025, 11:59:33
FCG-Bundesvorsitzende Deckenbacher gratuliert Harald Sucher zum Wahlerfolg bei LAK-Wahl in Kärnten

Wien (OTS) - 

Die Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) im ÖGB, Abg.z.NR Romana Deckenbacher, gratuliert Präsident Harald Sucher und seinem Team herzlich zum eindrucksvollen Erfolg bei der Landarbeiterkammerwahl in Kärnten. Mit 83,61 Prozent der Stimmen erzielte die Gemeinsame Liste LAK ein deutliches Plus von 3,12 Prozentpunkten und baut ihre führende Stellung weiter aus: Künftig hält sie 18 von 21 Mandaten und stellt alle fünf Vorstandsmitglieder.

„Dieses klare Votum zeigt, wie sehr die Mitglieder die engagierte Arbeit von Präsident Harald Sucher und seinem Team schätzen. Die verlässliche Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ist eine starke Stimme in Kärnten – und weit darüber hinaus“, so Deckenbacher.

„Für die FCG ist dieses Ergebnis zugleich ein klares Signal für die Bedeutung einer starken und partnerschaftlichen Interessensvertretung in der Landarbeiterkammer Kärnten. Im Namen der gesamten FCG gratuliere ich zu diesem großartigen Wahlerfolg“, betont die FCG-Bundesvorsitzende.

