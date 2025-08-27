  • 27.08.2025, 11:45:04
Wiener Grüne präsentieren Lösungspaket für „Bildungskrise“

Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen für Lehrer*innen und nach kleineren Kindergartengruppen

Wien (OTS) - 

Die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer, Gemeinderätin Julia Malle und Gemeinderat Felix Stadler von den Grünen Wien haben heute, Mittwoch, in einem Mediengespräch im Wiener Rathaus zum Start des neuen Schuljahres die „anhaltende Bildungskrise“ kritisiert und Reformvorschläge präsentiert.

In Wiens öffentlichen Schulen gäbe es neben einem Mangel an Lehrer*innen auch „extreme Durchmischungsprobleme“, sagte Pühringer bei dem Medientermin. Letztere beträfen nicht nur Schulen in unterschiedlichen Bezirken, sondern auch innerhalb einzelner Bezirke. Laut Grünen brauche es eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal sowie ein „Update für die Schulplatzauswahl“. So solle die Zuteilung in die einzelnen Schulen „zentral nach den Kriterien Wohnortnähe, Geschwister, Erstsprache und Bildungsgrad der Eltern“ erfolgen. Gemeinderat Felix Stadler forderte darüber hinaus mehr Schulsozialarbeiter*innen, Gemeinderätin Julia Malle sprach sich für mehr Pädagog*innen in den Kindergärten, gesicherte Ganztagsplätze, kleinere Gruppen und vereinfachte Inklusion-Förderungen für Kinder mit Behinderung aus.

