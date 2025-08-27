  • 27.08.2025, 11:23:03
Aviso: Morgen, 28.8., 10 Uhr - PK Grüne/Gewessler: „Die Ankündigungsweltmeister-Koalition – viel reden, nix liefern“

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden herzlich zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema sind die zahlreichen Ankündigungen und leeren Versprechen der schwarz-rot-pinken Regierung.

Anstatt konkrete Lösungen zu liefern, überbieten sich die Koalitionsparteien seit Monaten mit Schlagzeilen. Die Folge: Stillstand bei Sicherheit, Klimaschutz, Bildung und Leistbarkeit.

Thema: „Die Ankündigungsweltmeister-Koalition – viel reden, nix liefern“

Zeit: Donnerstag, 28.8.2025 – 10:00 Uhr

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wir bitten um Anmeldung unter: presse@gruene.at

Datum: 28.08.2025, 10:00 Uhr

Ort: Presseraum im Parlamentsklub der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

