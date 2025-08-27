  • 27.08.2025, 11:11:02
  • /
  • OTS0060

27.Napoleon Austrian Grill Open 2025 und 1. BBQ Alpine Cup 2025

Grillstaatsmeisterschaft in 8 Grill Bewerben

Kaindorf bei Hartberg (OTS) - 

Kaindorf ist die wieder das Zentrum der Glut und die Grillhauptstadt Österreichs!

Am 5. und 6. September findet in Kaindorf bei Hartberg das 27. Napoleon Austrian Grill Open statt. Die Besucher können bei freiem Eintritt mehr als 40 Grillteams bei der Zubereitung der Wettbewerbs Gerichte über die Schulter schauen und sich Grilltips bei den besten Grillmeistern Österreichs holen.

Es gibt auch gratis Verkostungen der Wettkampfgerichte für die Besucher, sowie die größte Grillgeräte und Grillzubehör Ausstellung des Landes.

In 12 Bewerben werden Staatsmeistertitel und internationale Titel vergeben und auch der Steirische Landesmeister im Grillen wird an diesem Wochenende gekürt.

Auch für die kleinen Gäste, ist mit zwei Hüpfburgen, für Unterhaltung gesorgt.

Wie bereits in den letzten Jahren wird durch Spenden und einem Gewinnspiel die steirische Kinderkrebshilfe tatkräftig unterstützt.

Ein Fest für die ganze Familie!

Rückfragen & Kontakt

aba - Austrian Barbecue Association
Bernhard Steinhauer
Telefon: +436643459111
E-Mail: praesident@aba-barbecue.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright