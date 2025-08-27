27.Napoleon Austrian Grill Open 2025 und 1. BBQ Alpine Cup 2025

Kaindorf bei Hartberg (OTS) -

Kaindorf ist die wieder das Zentrum der Glut und die Grillhauptstadt Österreichs!

Am 5. und 6. September findet in Kaindorf bei Hartberg das 27. Napoleon Austrian Grill Open statt. Die Besucher können bei freiem Eintritt mehr als 40 Grillteams bei der Zubereitung der Wettbewerbs Gerichte über die Schulter schauen und sich Grilltips bei den besten Grillmeistern Österreichs holen.

Es gibt auch gratis Verkostungen der Wettkampfgerichte für die Besucher, sowie die größte Grillgeräte und Grillzubehör Ausstellung des Landes.

In 12 Bewerben werden Staatsmeistertitel und internationale Titel vergeben und auch der Steirische Landesmeister im Grillen wird an diesem Wochenende gekürt.

Auch für die kleinen Gäste, ist mit zwei Hüpfburgen, für Unterhaltung gesorgt.

Wie bereits in den letzten Jahren wird durch Spenden und einem Gewinnspiel die steirische Kinderkrebshilfe tatkräftig unterstützt.

Ein Fest für die ganze Familie!