Aviso Pressekonferenz: 28.8, 9 Uhr: Informationen zum Schulstart

Mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs

Wien (OTS) - 

Am 1. September starten über 250.000 Wiener Schüler*innen in ein neues Schuljahr. Welche Neuigkeiten das Schuljahr 2025/26 mit sich bringt, darüber informieren Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs im Rahmen dieses Pressetermins.

Wir möchten Sie daher zu folgender Pressekonferenz recht herzlich einladen:

Pressekonferenz: 28.8, 9 Uhr: Informationen zum Schulstart

Mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs

Zeitpunkt und Ort: Donnerstag, 28.8, 9 Uhr: Wappensaal, Rathaus, Wien

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at

