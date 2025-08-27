- 27.08.2025, 11:09:03
Aviso Pressekonferenz: 28.8, 9 Uhr: Informationen zum Schulstart
Mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs
Am 1. September starten über 250.000 Wiener Schüler*innen in ein neues Schuljahr. Welche Neuigkeiten das Schuljahr 2025/26 mit sich bringt, darüber informieren Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs im Rahmen dieses Pressetermins.
Wir möchten Sie daher zu folgender Pressekonferenz recht herzlich einladen:
Zeitpunkt und Ort: Donnerstag, 28.8, 9 Uhr: Wappensaal, Rathaus, Wien
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at
