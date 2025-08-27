ORF Vorarlberg auf der Herbstmesse Dornbirn 2025

Wien (OTS) -

Von 3. bis 7. September 2025 präsentiert sich der ORF Vorarlberg auf der 77. Herbstmesse Dornbirn. In Halle 10 freut sich das Team des ORF Vorarlberg täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr auf die Besucherinnen und Besucher. Es gibt viele Infos zu den Angeboten in Radio, Fernsehen, Online, Social Media und Podcasts des ORF Vorarlberg, persönliche Gespräche und individuelle Beratung.

Gewinnspiel und Messe-Rallye für Kids

Beim ORF-Vorarlberg-Infostand wartet ein tolles Gewinnspiel auf alle Gäste, bei dem Genuss-Gutscheine für Vorarlberger Gasthäuser unter allen Teilnehmenden verlost werden. Die jungen Messegäste dürfen sich auf eine Messe-Rallye freuen. Wer das Rätsel löst, erhält beim ORF Vorarlberg ein kleines Präsent – und mit einem vollständig abgestempelten Rallye-Pass wartet am Ziel noch ein weiterer Preis.

Messe-Musikbrunch des ORF Vorarlberg

Am Sonntag, 7. September, lädt der ORF Vorarlberg ab 10.00 Uhr zum beliebten Musikbrunch in Halle 13 ein. Moderatorin Nicole Benvenuti und die Band „Roadwork“ sorgen für beste Unterhaltung und Stimmung. Der Musikbrunch wird von 11.00 bis 12.00 Uhr live auf ORF Radio Vorarlberg übertragen – direkt von der Herbstmesse Dornbirn.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Uns ist der persönliche Kontakt mit unserem Publikum ein großes Anliegen. Ob persönliche Beratung für all unsere Medienangebote, unterhaltende Gewinnspiele oder Attraktionen für die jungen Gäste – wir möchten für unsere Besucherinnen und Besucher auf der Herbstmesse Dornbirn da sein und freuen uns auf den Austausch.“