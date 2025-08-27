SPÖ-Seltenheim: „Bei der FPÖ herrscht blankes Chaos – Leistbares und sicheres Wohnen gibt’s nur mit der SPÖ!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Mittwoch, scharfe Kritik an den unsäglichen Aussagen der Freiheitlichen Wirtschaft, die sich gegen eine Mietpreisbremse und damit gegen wichtige Maßnahmen für leistbares Wohnen ausspricht. „Die rechte Kampfrhetorik der Freiheitlichen Wirtschaft ist ein Schlag ins Gesicht von Millionen Mieter*innen, die unter den hohen Wohnkosten leiden. Der Freiheitlichen Wirtschaft geht es nicht um die Interessen der Menschen, sondern um die Profite der Immo-Lobby und Wohnungsspekulanten“, so Seltenheim, der betont, dass Eingriffe im Kampf gegen die Teuerung unerlässlich sind, um die Wohnkosten zu senken und die Menschen zu entlasten. „Wir schauen nicht zu, wir greifen ein: Mit der Mietpreisbremse und der Verlängerung der Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre senken wir die Wohnkosten und sorgen für Planungssicherheit und Stabilität. Leistbares und sicheres Wohnen gibt es nur mit der SPÖ!“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Bei der FPÖ herrscht das blanke Chaos. Während sich die FPÖ-Bundespartei für Eingriffe in den Mietmarkt ausspricht, diskreditiert die Freiheitliche Wirtschaft diese als ‚ökonomische Selbstzerstörung‘, ‚staatliche Gängelung‘ und ‚DDR-Methoden‘“, sagt Seltenheim, der betont, dass die FPÖ orientierungslos ist und dem Land und den Leuten schadet. „Bei der FPÖ weiß die rechte Hand nicht, was die ganz rechte tut“, so Seltenheim, der auf den jüngsten Richtungsstreit in der FPÖ verweist: „Die FPÖ forderte unlängst in einer Presseaussendung ‚massive Deregulierung‘ und in einer anderen Aussendung gleichzeitig einen ‚staatlichen Eingriff in die Preisgestaltung‘.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Kickl und Co. haben keine Lösungen und lassen die Menschen eiskalt im Stich. Es ist gut, dass die FPÖ an sich selbst gescheitert ist.“

Im Gegensatz zur FPÖ hat für die SPÖ der Kampf gegen die Teuerung höchste Priorität: „Die noch immer hohen Inflationszahlen zeigen, dass Preiseingriffe unerlässlich sind. Das Wohnpaket mit der Mietpreisbremse und der Sozialtarif bei Energie sind wichtige Schritte, um das Leben der Menschen leistbarer zu machen“, so Seltenheim. (Schluss) ls/lw