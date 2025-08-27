System Change – Eine Geschichte über Sex, Feuer und die Kipp-Punkte des Lebens

Wien (OTS) -

Was haben Flowerpower, goldene Nägel und eine rote Königin mit Geologie zu tun?

Univ.-Prof. Dr. Mathias Harzhauser, Direktor der Paläontologisch-Geologischen Abteilung des NHM Wien, entführt in fremde Welten und in längst vergangenen Zeiten, als die Erde noch jung war, und spannt in humorvoller Erzählweise den Bogen über Millionen von Jahren. Er erzählt, wie beiläufig Katastrophen, Feedback-Loops und die Evolution ganze Äste des Stammbaumes ausgelöscht und andere zum Erblühen gebracht haben und gibt Ausblick darauf, wie unsere Geschichte weiter gehen könnte. So haben Sie Geologie noch nie erlebt!

Die letzten 3,8 Milliarden Jahre lang war die Geschichte des Lebens ein wilder Ritt. Eine absurde Abfolge aus Scheitern, Neustart, Innovation und gefährlichen Kipp-Punkten. Alles immer in einem Spannungsfeld zwischen »hausgemachten« geologischen Prozessen, tödlichen Bedrohungen aus dem All und den durchs Leben selbst ausgelösten Kaskaden an positiven oder negativen Feedback-Mechanismen. Überraschend oft hat die Erde ihr Aussehen grundlegend verändert. Sie hatte schwarze und violette Phasen, verwandelte sich in einen riesigen Schneeball und wurde zum tödlichen Wüstenplaneten. Die wahren Herrscher in diesem Spiel: Mikroben! Sie haben die frühe Atmosphäre vernichtet, die Meere für Milliarden Jahre wie mit Leichentüchern verhüllt und sogar Eiszeiten ausgelöst. Zugleich schufen sie die Grundlagen für die Entwicklung des höheren Lebens.

Bücher über die Geschichte der Erde und über die Evolution des Lebens gibt es viele, doch noch in keinem wurde so kompakt und umfassend hinter die Kulissen des „Systems Erde“ geblickt. Dabei vermittelt das Buch das nötige Rüstzeug, um sich auch mit möglichen Zukunftsszenarien des Planeten zu beschäftigen. Werden die Korallenriffe im sauren Meerwasser zugrunde gehen, weil sich das CO2 der Atmosphäre wie vor 250 Millionen Jahren im Wasser löst? Oder wird das Methan der Kontinentalhänge schmelzen und wie vor 56 Millionen Jahren ein geologisch kurzes, aber für die Biosphäre verheerendes Supertreibhaus auslösen?

Nach der Lektüre des Buches ist klar, seit wann es Schönheit gibt und warum Kühe zu Zwergen werden können!

„Dieses Buch macht demütig, demütig vor den gewaltigen Masseverschiebungen, vor den unvorstellbar langen Zeiträumen, vor den unendlich vie­len und noch weitgehend unerkannten Lebensformen tief in den Gesteinen. Ins­besondere diese Erkenntnis der Existenz und des Wirkens der Deep Biosphere hat es noch nicht so richtig in den wissenschaftlichen Mainstream geschafft. Mathias Harzhauser versinkt aber angesichts unserer Winzigkeit nicht in Depression, im Gegen­teil, so locker und lustig wurde noch kein Geologiebuch in dieser großen Präzision und Aktualität geschrieben.“

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien



Die Buchpräsentation findet am Donnerstag, dem 04. September 2025, um 18.30 Uhr im Vortragssaal des NHM Wien statt.

Begrüßung

Dr. Katrin Vohland

Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

Zeitreiseleiter und Autor

Univ.-Prof. Dr. Mathias Harzhauser

Abteilungsleiter Geologie & Paläontologie, NHM Wien

Musikalische Begleitung

Herbert Könighofer & Sid Hille

Themenbezogene Kompositionen

Das Buch ist zum Preis von Ꞓ 19,90 im Shop des NHM Wien sowie im Buchhandel erhältlich.

Ein Rezensions-pdf erhalten Sie per Mail an: irina.kubadinow@nhm.at