Tourismus-Staatssekretärin Zehetner: Urlaub in Österreich bleibt Publikumsmagnet

Wien (OTS) -

Die vorläufigen Ergebnisse von Statistik Austria zeigen: Urlaub in Österreich ist nach wie vor hoch im Kurs. Für die erste Hälfte der touristischen Sommersaison 2025, also die Monate Mai bis Juli, wurden 40,55 Millionen Nächtigungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben gemeldet. Das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen 1980 und ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Sommerurlaub in Österreich steht nach wie vor hoch im Kurs, die erste Halbzeit ist ein gutes Zwischenergebnis“, kommentiert Tourismusstaats-Sekretärin Elisabeth Zehetner die Ergebnisse. „Das zeigt, wie attraktiv unser Land für Gäste aus dem In- und Ausland ist – von den Seen bis zu den Bergen, von Kulinarik bis Kultur.“



Trend zu kurzfristigen Buchungen, Fokus auf Ganzjahrestourismus

Während das Gesamtergebnis sehr erfreulich ausfällt, verzeichnete der Juli 2025 einen leichten Rückgang um 1,3 Prozent auf 18,55 Millionen Nächtigungen. Besonders spürbar war das Minus bei den inländischen Gästen (–4,4 Prozent), während die Nächtigungen aus dem Ausland nahezu stabil blieben (–0,2 Prozent). „Wir sehen, dass Gäste zunehmend kurzfristiger buchen und das Wetter dabei eine entscheidende Rolle spielt. Wetter-Apps haben heute einen großen Einfluss auf das Reiseverhalten“, erklärt Zehetner. „Gerade deshalb ist es so wichtig zu betonen: Österreich hat für jedes Wetter etwas zu bieten – von Thermen und Wellness über Wandern und Seen bis hin zu kulturellen Erlebnissen.“ Für die Zukunft sieht Zehetner klaren Handlungsbedarf: "Unser Ziel bleibt: Wir wollen den Ganzjahrestourismus weiter stärken, die Aufenthaltsdauer erhöhen und nachhaltige Angebote gezielt ausbauen.“



Endspurt für die „Urlaubsfrage Österreich“

Parallel zur aktuellen Sommersaison läuft noch bis Sonntag die große Beteiligungsaktion „Was reist dich mit? Wir stellen die Urlaubsfrage Österreich“. Ziel ist es, gemeinsam mit Bevölkerung und Expertinnen und Experten die Tourismusstrategie weiterzuentwickeln und die Herausforderungen im Tourismus zu adressieren. „Wir machen Tourismuspolitik nicht im stillen Kämmerchen. Jede und jeder ist eingeladen, mitzureden und den Tourismus der Zukunft mitzugestalten“, betont die Staatssekretärin.

Zur Umfrage: www.bmwet.gv.at/tourismusstrategie