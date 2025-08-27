Schilling/Grüne: „Klimaschutz in Österreich auf Talfahrt“

Alpbach (OTS) -

Am Rande des Forums Alpbach positioniert sich Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments und Klimaaktivistin, klar gegen den durchgesickerten Entwurf des neuen österreichischen Klimagesetzes.

„In Brüssel treten die europäischen Rechten und Konservativen beim Klimagesetz 2040 auf die Bremse, und in Österreich setzt der Klimaminister die Talfahrt fort. Das durchgesickerte Klimagesetz ist eine leere Hülle. Verbindliche Ziele fehlen, der Weg zur Klimaneutralität 2040 ist gestrichen, und der Fokus liegt darauf, sich mit teuren Zertifikaten freizukaufen. So wird Österreich zum Bremser beim Klimaschutz, während diesen Sommer europäische Wälder in der Größe Zyperns verbrannt sind“, so Schilling.

Derzeit wird auch auf Europaebene über das europäische Klimagesetz für 2040 verhandelt. Lena Schilling leitet für die Europäischen Grünen die Verhandlungen und kommentiert: „Gerade jetzt versuchen die rechten „Patrioten“ im Europäischen Parlament, das 2040-Klimagesetz abzuschaffen. Wenn Österreich nicht mit gutem Beispiel vorangeht, liefern wir den Klimaleugnern genau das, was sie wollen: ein Europa ohne Klimaschutz. Mit so einem Vorschlag schreibt die österreichische Bundesregierung die Kosten der Klimakatastrophe auf einen Bierdeckel, den dann meine Generation bezahlen muss.“

Schilling wird bei Norbert Totschnigs Auftritt in Alpbach gemeinsam mit anderen Klimaaktivist*innen protestieren, um klarzumachen: „Wir lassen uns unsere Zukunft nicht wegnehmen. Österreich braucht ein rechtsverbindliches Klimagesetz, das wirklich die Emissionen senkt, statt auf Schlupflöcher und Milliarden für teure Zertifikate zu setzen. Österreich darf nicht der Bremser beim Klimaschutz werden, weder daheim noch in Brüssel.“



