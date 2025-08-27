LBG Open Innovation in Science Center auf der Ars Electronica 2025: Wenn Kunst, Wissenschaft und KI gemeinsam Zukunft gestalten

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen Ars Electronica Festival in Linz präsentiert die neue Impact Initiative zu KI, Kunst und Gesundheit visionäre Ideen. Die in einem interdisziplinären Hackathon entwickelten innovativen Ansätze werden im Rahmen von Ausstellungen, Diskussionen und einer hochkarätigen Konferenz erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.



Wenn Kunst auf Wissenschaft trifft und Künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, entstehen Zukunftsbilder, die weit über Disziplinengrenzen hinausreichen. Auf der Ars Electronica 2025 von 3. bis 7. September in Linz, zeigt die neue Impact Initiative, wie kreative Köpfe aus Medizin, Technologie und Kunst gemeinsam Antworten auf drängende gesellschaftliche Fragen entwickeln – und das nicht im Labor, sondern in einem offenen, interdisziplinären Experimentierraum.



Die Initiative wurde durch eine Partnerschaft der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) und der Ars Electronica ins Leben gerufen. Das LBG Open Innovation in Science (OIS) Center initiierte dafür einen breiten interdisziplinären Prozess, den ein Team aus Künstler:innen, Kurator:innen, Mediziner:innen, Lebenswissenschaftler:innen, KI-Forscher:innen und Open-Innovation-Expert:innen gestaltet.



„Mit der neuen Impact Initiative ist es uns gelungen, einen Meilenstein im innovativen Zusammenwirken unterschiedlichster Themenfelder aus Technologie, Gesundheitswesen und Open Innovation zu setzen“, so Dr. Georg Russegger, Initiator der Impact Initiative und Leiter des Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft.



Ziel ist es, zunächst aktuelle Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen zu identifizieren, um dafür in einem Hackathon prototypische Lösungen zu entwickeln. Die Ergebnisse werden am Freitag, den 5. September, bei der Ars Electronica Konferenz gemeinsam mit Partner:innen wie dem EIT Health KIC und dem EIT Culture & Creative KIC (Knowledge and Innovation Communities) präsentiert.



Ein Jahr interdisziplinäre Vorbereitung

Seit knapp einem Jahr arbeitet das LBG OIS Center gemeinsam mit der Institute for Transformative Change (Lift_c) der JKU, der Ars Electronica und weiteren Partner:innen an der kooperativen Entwicklung und Konzeption der Impact Initiative KI, Kunst und Gesundheit. Mit Unterstützung des Fonds Zukunft Österreich (FZÖ) stellte die LBG gemeinsam mit der JKU ein interdisziplinäres Expert:innengremium zusammen, dem führende Forscher:innen, Künstler:innen und Wissenschaftler:innen – darunter drei Ludwig Boltzmann Institute (LBI) sowie die JKU (Medizinische Fakultät und Linz Institute of Technology) – angehören.



Im Vorfeld des Ars Electronica Festivals 2025 wurden gemeinsam zukünftige gesellschaftliche und wissenschaftliche Herausforderungen identifiziert und drei Themenfelder abgesteckt. Aus diesen wurden konkrete Challenges für einen dreitägigen Hackathon festgelegt. Durch eine Ausschreibung im Sommer 2025 wurden über 25 Teilnehmer:innen aus verschiedensten wissenschaftlichen und künstlerischen Disziplinen ausgewählt. Die erarbeiteten Lösungsansätze der Challenges werden am Mittwochabend, 3. September, am Campus der Medizinischen Fakultät der JKU präsentiert. Bei der Ars Electronica werden die Ergebnisse in der Ausstellung und der Konferenz einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.



Impact Initiative Symposium: Kunst, Medizin und Technologie im Dialog

Unter dem Titel „Cross-Sectoral Collaboration: The Arts Meet HealthTech“ widmet sich die ARS Electronica Festivalkonferenz am Nachmittag des 5. September dem Thema „Kunst, Medizin und Technologie im Dialog“.

Auf dem Programm stehen Panel-Diskussionen zu dem Einsatz von Kunst in der medizinischen Bildung, eine Präsentation zum interdisziplinären Schlafprojekt The Dream in Experience, Einblicke aus dem Hackathon der Impact Initiative sowie europäische Entwicklungsgespräche von Innovationsnetzwerken zum Thema „The Future of Arts & Health Industries Encounters“, die zukünftige Kooperationen zwischen Kunst und Gesundheitswesen verhandeln. Den Abschluss bildet eine Keynote von Jill Sonke zu Kunst als öffentlichem Gesundheitsauftrag, gefolgt von einer Diskussionsrunde über Kunst in medizinischen Umgebungen.



https://ois.lbg.ac.at/