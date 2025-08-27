Einladung: Präsentation Messung Wasserverschmutzung Schweine Hubmann

Wien (OTS) -



Wann: Freitag, 29. August 2025, ab 13:30 Uhr

Wo: Loipersdorf 2, 3385 Gerersdorf, Schweinehaltung 48.187343 Nord und 15.5451906 Ost

Die Haltung von Schweinen am Acker im Zelt der Familie Hubmann, eine echte und leicht umsetzbare Alternative zur gängigen Haltung auf Vollspaltenboden, wird ständig behördlich drangsaliert. Das Zelt müsse eine Baugenehmigung haben, behauptet der Bürgermeister und will sie nicht erteilen. Der Schweinekot könnte das Grundwasser verunreinigen, behauptet die Bezirkshauptmannschaft und hat gerade wieder einen Räumungsbescheid geschickt. Deshalb ist für die letzte Mastperiode ein Sensor montiert worden, der die exakten Daten potenzieller Verunreinigungen erhebt. Die Firma RohnerTEC AG aus der Schweiz, die den Sender montiert hat, wird die Daten präsentieren und weitere Sensoren eingraben. Ebenso spricht Prof. Dr. Mandel-Briefer von der Uni Kopenhagen, die zur Vokalisation von Schweinen forscht und aus ihren Lautäußerungen mittels KI ableiten kann, wie wohl sie sich fühlen.

Es sprechen:

Jannik Marti, Geschäftsführer der Firma RohnerTEC AG aus der Schweiz, die sich auf Sensortechnologie spezialisiert hat

Univ.-Prof. Dr. Elodie Floriane Mandel-Briefer, Leiterin der Abteilung für Biologie, Ökologie und Evolution an der Universität Kopenhagen

Greg Moline aus Kanada, der sich mit seiner Firma High Brix Manufacturing mit der Förderung der Bodenbiologie beschäftigt

Präsentation Messung Wasserverschmutzung Schweine Hubmann

Firma RohnerTEC AG analysiert bisher gewonnene Daten und gräbt weitere Sensoren ein; Univ.Prof. für Schweinevokalisation aus Dänemark spricht über Wohlbefinden der Tiere

Datum: 29.08.2025, 13:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Schweine am Acker

Loipersdorf 2

3385 Gerersdorf

Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8655/einladung:-praesentation-messung-wasserverschmutzung-schweine-hubmann.html