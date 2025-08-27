Blockbuster-Free-TV-Premiere „Barbie“ mit Margot Robbie und Ryan Gosling am 31. August in ORF 1

Wien (OTS) -

Der Sommer-Blockbuster des Jahres 2023 als Free-TV-Premiere im ORF: Achtfach im Oscar-Rennen (mit einem für den besten Song ausgezeichnet), mit zahlreichen weiteren Nominierungen und Preisen, von Golden Globe bis Grammy, bedacht, in einigen Ländern verboten, ebenso kritisiert wie gehypt und schließlich mit einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Kinofilm des Jahres – „Barbie“ übertraf alle Erwartungen. Mit Margot Robbie als Produzentin und in der Titelrolle, Greta Gerwig als Regisseurin und Hollywood-Beau Ryan Gosling als Ken überholte die pinke Satire-Verfilmung der Mattel-Kultpuppe sogar Christopher Nolans „Oppenheimer“. ORF 1 zeigt „Barbie“ als Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 31. August 2025, um 20.15 Uhr (auch auf ORF ON) und stellt danach in zwei Ausgaben von „Hollywood Stories“ das Leben und Wirken von Margot Robbie (22.05 Uhr) und Ryan Gosling (22.35 Uhr) in den Mittelpunkt.

„Barbie“ (Sonntag, 31. August, 20.15 Uhr, ORF 1, ORF ON)

In der heilen Welt von Barbieland ziehen dunkle Wolken auf. Zum ersten Mal hat Barbie (Margot Robbie) schlechte Gedanken und wird fortan vom Pech verfolgt. Wie ihre Freundin vermutet, scheinen die Störungen aus der Außenwelt zu kommen. Frohgemut begibt sich Barbie auf die Reise in die ihr unbekannte Welt der Menschen. Mit Ken (Ryan Gosling), der sich ihr überraschend anschließt, erlebt sie in der Realität eine Überraschung nach der anderen.

„Hollywood Stories – Margot Robbie“ (22.05 Uhr)

Margot Robbie, gefeierte Titelheldin von „Barbie“, hat schon in ihren Rollen in „The Wolf of Wall Street“ oder als Harley Quinn in „Suicide Squad“ Publikum und Kritiker weltweit begeistert. 1990 in Australien geboren, ist sie nach ersten Erfolgen in australischen Soap-Serien in die USA gezogen. An der Seite von Leonardo DiCaprio schaffte sie den Durchbruch. Als Hollywoodstar ist sie auch als Produzentin aktiv und mit Filmen wie „I Tonya“ und „Barbie“ höchst erfolgreich.

„Hollywood Stories – Ryan Gosling“ (22.35 Uhr)

Als Ken in „Barbie“ hat Ryan Gosling wieder einen Erfolg gelandet. In „The Fall Guy“ war er zuletzt im Kino zu sehen, in Filmen wie „La La Land“, „Aufbruch zum Mond“ und „Crazy, Stupid, Love“ hat er die Filmwelt und das Publikum begeistert. Der 1980 in Kanada geborene Star hat 1998 als Titelheld der TV-Serie „Der junge Hercules“ seine Karriere gestartet. Mit drei Oscar-Nominierungen zählt er heute zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods.