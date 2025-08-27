„Natur im Garten“ Schaugartentage „Herbstzauber“ am 20. und 21. September

St. Pölten (OTS) -

Am 20. und 21. September öffnen zahlreiche „Natur im Garten“ Schaugärten in Niederösterreich zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Gartentore für die Schaugartentage. Unter dem Motto „Herbstzauber“ wartet ein buntes Programm mit Führungen, Gartengeschichten, kreative Ideen rund um naturnahes Gärtnern und die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur. Ob Stifts- und Schlossgärten, Erlebnisgärten oder bezaubernde Privatgärten – alle Schaugärten setzen die drei Kernkriterien von „Natur im Garten“ gewissenhaft um: kein Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Torf.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Unsere 99 ‚Natur im Garten‘ Schaugärten in ganz Niederösterreich machen erlebbar, wie harmonisch sich natürliche Gartenpflege, Umwelt-, Klima- und Artenschutz sowie Ästhetik verbinden lassen. Die Schaugartentage laden dazu ein, in grüne Oasen einzutauchen, Inspiration zu sammeln und Möglichkeiten für einen eigenen Beitrag zu entdecken – für ein lebenswertes, ökologisches Niederösterreich und für die beste Zukunft für unsere Kinder.“

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens – auch außerhalb der Schaugartentage – bietet das Gewinnspiel mittels Sammelpass: Wer während der Gartensaison 2025 fünf verschiedene Schaugärten besucht und seinen vollständig ausgefüllten Sammelpass einsendet, erhält einen Gratis Eintritt in einen „Natur im Garten“ Schaugarten oder ein „Natur im Garten“ Gartenbuch. Unter allen Einsendungen wird außerdem ein Gartensommer Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Für alle Besucherinnen und Besucher der Schaugärten gibt es die Möglichkeit, ein Feedback zum Besuch in einem der Schaugärten abzugeben. Zu gewinnen gibt es 1x2 Übernachtungen in den Kittenberger Chalets, zwei Eintritte für die Gold Tour mit Kosmetikführung in der „World of STYX“ sowie fünf „Natur im Garten“ Bücherpakete.

Eine Auflistung aller Schaugärten und deren Programm bei den Schaugartentagen finden sich im Schaugartenkalender unter schaugartenkalender.naturimgarten.at.

Weitere Informationen bei Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail carina.puerer@naturimgarten.at