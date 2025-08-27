NEOS setzen mit bundesweiter Schulstartkampagne ein starkes Zeichen für Chancengerechtigkeit – und liefern konkrete Verbesserungen

Wien (OTS) -

Mit einer bundesweiten Schulstartkampagne rücken NEOS ihr Kernthema in den Mittelpunkt. Rechtzeitig zum Schulbeginn werden in ganz Österreich pinke Schultüten verteilt – an hunderte Schulanfänger:innen in allen Bundesländern. „Der erste Schultag ist ein Meilenstein im Leben eines Kindes“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre. „Wir nutzen ihn, um einerseits Freude zu schenken – aber auch, um darauf hinzuweisen, dass wir NEOS uns unserer Verantwortung als Regierungspartei bewusst sind und das neue Schuljahr daher bereits mit konkreten Verbesserungen beginnt: mit mehr Unterstützung, weniger Bürokratie und mehr Fokus auf das Wesentliche – das Lernen. Denn: Jedes Kind verdient die besten Startbedingungen.“

Was sich ab diesem Schuljahr ändert:

Bessere Betreuung in Krisen: Die Zahl der Schulpsycholog:innen wird verdoppelt, und erstmals gibt es auch Sozialarbeit an Bundesschulen. Denn seelische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche.



Mehr Zeit für Schüler:innen: Lehrer:innen werden von 80 % der bürokratischen Anordnungen entlastet. So bleibt mehr Zeit für das, was zählt – guten Unterricht und individuelle Förderung.



Weniger Ablenkung: Pflichtschulen bleiben handyfreie Zonen, außer das Handy wird gezielt im Unterricht eingesetzt. Das sorgt für mehr Konzentration, einen geregelten Lernalltag und mehr Zeit miteinander.



Ein guter Start für alle: Mit flächendeckenden Orientierungsklassen und doppelt so viel Deutschförderung werden Kinder gezielt auf das Schulleben vorbereitet – unabhängig davon, welche Vorkenntnisse sie mitbringen.



Mehr Unterstützung dort, wo sie am meisten gebraucht wird: Mit dem Chancenbonus sollen Schulen mit besonderen Herausforderungen mehr Mittel und mehr Entscheidungsspielraum erhalten.

„Diese Maßnahmen zeigen, dass Veränderung möglich ist, wenn der Wille da ist. Und wir NEOS haben den klaren politischen Willen, unser Bildungssystem gerechter, moderner und zukunftsfit zu machen“, sagt von Künsberg Sarre. Die pinken Schultüten, die NEOS österreichweit verteilen, stehen symbolisch für diesen Anspruch: Chancengerechtigkeit von Anfang an. „Bildung ist der Schlüssel zu Freiheit und Selbstbestimmung. Unser Ziel ist klar: Wir wollen allen Kindern die Flügel heben – und deshalb haben wir im Bildungsbereich die Aufholjagd gestartet.“

Alle Infos zur Kampagne: https://www.neos.eu/schulstart