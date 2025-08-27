FPÖ – Vilimsky: „EU befürwortet ukrainische Angriffe auf Russland!“

Wien (OTS) -

„Es ist an Absurdität und Tragik kaum zu überbieten“, kommentierte heute MEP Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, die jüngsten Aussagen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Diese habe nämlich offen erklärt, ukrainische Angriffe auf militärische Ziele in Russland zu befürworten. „Dass eine hochrangige Vertreterin der Europäischen Union zu Kampfhandlungen und Angriffen aufruft, stellt eine neue und gefährliche Eskalationsstufe dar“, so Vilimsky.

Gerade jetzt, wo sich insbesondere US-Präsident Donald Trump darum bemüht, beide Seiten endlich an den Verhandlungstisch zu bringen, gieße die EU immer weiter Öl ins Feuer. „Bisher ging es um Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung – nun werden diese Waffen sogar aktiv zum Einsatz gegen Russland empfohlen. Dieser Schritt ist nicht nur unverantwortlich, sondern außerdem brandgefährlich und in höchstem Maße abzulehnen.“

Für Vilimsky ist es unverständlich und zutiefst inakzeptabel, dass die EU damit bewusst eine Verlängerung des Leids in Kauf nehme: „Wie kann man allen Ernstes solche Forderungen stellen? Ob eine russische Mutter ihren Sohn beerdigen muss oder eine ukrainische Mutter – jedes verlorene Leben ist ein schrecklicher Verlust. Es geht hier um Menschenleben, nicht um politische Machtspiele.“

Klar ist für Vilimsky: „Kaja Kallas handelt unverantwortlich, leichtfertig und gefährlich. Sie ist rücktrittsreif. Diese Frau hätte diesen Posten niemals erhalten dürfen und müsste ihn am besten sofort niederlegen. Kallas stellt nicht nur ein massives Sicherheitsrisiko für die Europäische Union dar, sondern auch für alle direkt oder indirekt in diesem Konflikt Betroffenen. Je länger sie im Amt bleibt, desto länger wird das Leiden andauern.“