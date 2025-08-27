Von der Eisfläche auf die Überholspur: Der Eishockey-Club Villacher Sportverein vertraut auf Mitsubishi

Wien/Villach (OTS) -

Der EC VSV geht mit einer starken Partnerschaft in die neue Saison: Erstmals ist der traditionsreiche Eishockey-Club mit einer kompletten Mitsubishi-Flotte unterwegs. Mitsubishi Motors Österreich und Motor Mayerhofer stellen dem Verein insgesamt 30 Fahrzeuge zur Verfügung – ein kraftvolles Zeichen für Mobilität, Verlässlichkeit und Teamgeist abseits des Eises.

Bereits seit mehreren Jahren besteht die erfolgreiche Kooperation zwischen dem EC VSV und dem Villacher Mitsubishi Partner Motor Mayerhofer, dem exklusiven Autoausstatter des Vereins. Nun wird die Zusammenarbeit durch die neue Mitsubishi-Flotte auf ein neues Level gehoben - ein starkes Bekenntnis zur Förderung des heimischen Leistungssports.

Auf dem Eis zählen Dynamik, Wendigkeit und absolute Verlässlichkeit – genau jene Eigenschaften, die auch die Modelle von Mitsubishi Motors Österreich verkörpern. Mit dem neuen geräumigen Outlander als Flaggschiff der Flotte, dem wendigen COLT und dem kompakten ASX sorgt Mitsubishi gemeinsam mit Motor Mayerhofer dafür, dass der EC VSV nicht nur sportlich, sondern auch auf der Straße für die nächste Spielsaison bestens aufgestellt ist.

„ Die Partnerschaft mit dem EC VSV ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir sind stolz darauf, als langjähriger Mobilitätspartner eine wichtige Stütze für das Team zu sein. Mit unseren Flottenfahrzeuge ist garantiert, dass Spieler und Funktionäre stets zuverlässig unterwegs sind und sich voll und ganz auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren können .“, zeigt sich Martin Mayerhofer, Geschäftsführer von Motor Mayerhofer, erfreut. Auch Martin Winkler, General Manager des EC VSV: unterstreicht: „ Diese Partnerschaft steht für Teamgeist, Verlässlichkeit und Erfolg – auf und neben dem Eis .“

Lisa Hahofer MA, Marketing & PR-Managerin Mitsubishi Motors Österreich, ergänzt: „ Partnerschaften wie diese zeigen, wie vielseitig unsere Fahrzeuge im täglichen Einsatz überzeugen – gerade, wenn Verlässlichkeit und Flexibilität gefragt sind. Wir freuen uns, den EC VSV mit unserer Flotte in der neuen Saison begleiten zu dürfen .“

Eine starke Partnerschaft, die die Markenbekanntheit beider Partner in Villach und darüber hinaus weiter stärkt.