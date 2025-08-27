  • 27.08.2025, 10:11:33
Schulgeschäft 2025: Papierhandel zieht positive Zwischenbilanz

Einkauf von Schulsachen ist gut angelaufen, mit Schulstart starkes Finish erhofft

Wien (OTS) - 

Das für den Papierhandel so wichtige „Schulgeschäft“ ist vielerorts schon voll angelaufen. Denn der Einkauf von Schulartikeln, beginnt häufig schon mit dem Ende des abgelaufenen Schuljahres, da viele Lehrerinnen und Lehrer mit dem Zeugnis Einkaufslisten für den Neustart im September ausgeben. „Unsere Rückmeldungen zeigen, dass das Schulgeschäft bis dato durchaus positiv verlaufen ist. Ab nächster Woche findet gestaffelt über ganz Österreich hinweg der Schulbeginn statt, auch hierfür ist Österreichs Papierhandel gerüstet“, zieht Branchensprecher Andreas Auer eine Zwischenbilanz. Für den Einkauf stehen österreichweit rund 300 Papierfachgeschäfte und rund 500 filialisierte Papierhändler bereit, die sich mit dem Schulstart noch ein starkes Finish erhoffen.

„Klassiker“ beim Einkauf gefragt

Traditionell dominieren den Schuleinkauf die „Klassiker“ des Schulbedarfs wie Schulhefte, Ordner, Mappen, Hefter, Blei- und Buntstifte, Klebeartikel sowie Lineale und Zirkel. Dieses Kernsortiment wird vom Papierhandel ganzjährig angeboten, was Nachkäufe erleichtert, denn der Papierhandel ist im Falle eines Services oder Austausches kompetenter Ansprechpartner vor Ort.

In den letzten Jahren wird im Schulgeschäft vermehrt ein Trend zu qualitativen und nachhaltigen Produkten festgestellt, auch Markenartikel werden verstärkt nachgefragt. „Gerade in diesem Segment ist der Papierfachhandel ein verlässlicher Partner, der neben den entsprechenden Produkten auch Service und Beratung bietet“, so Branchensprecher Auer abschließend. (PWK328/DFS)



