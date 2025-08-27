AVISO: Pressekonferenz zu Hitze in Wohnungen – Greenpeace, BOKU und Volkshilfe präsentieren neue Messdaten

Wien (OTS) -

Die Sommer werden heißer, die Nächte tropischer – und viele Wohnungen in Österreich verwandeln sich in gefährliche Hitzefallen. Greenpeace, die Universität für Bodenkultur und die Volkshilfe haben über den Sommer 2025 Temperaturen in Wohnungen gemessen. Die Ergebnisse sind alarmierend: Unsanierte Altbauwohnungen heizen sich extrem auf. Besonders betroffen sind armutsgefährdete Haushalte. Greenpeace fordert ein umfassendes Hitzeschutzpaket von der Bundesregierung.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz ein:

Hitze in Städten: Wenn Wohnen zur Gefahr wird

Datum: Donnerstag, 28. August 2025

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien – oder via Livestream unter:

https://act.gp/Livestream_Hitze_PK

Meeting-ID: 839 3031 1542

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Jasmin Duregger MA, Klima- und Energieexpertin, Greenpeace Österreich

Prof. Dr. Herbert Formayer, Professor am Institut für Meteorologie an der BOKU

Mag. (FH) Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe

Prof.in DDr.in Daniela Haluza, Professorin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien

Um Anmeldung per E-Mail an presse@greenpeace.at wird gebeten.

