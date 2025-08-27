Neue Folgen bei RTLZWEI "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Estefania lässt sich Bauch und Oberarme straffen

München (OTS) -

München (ots)

Estefania hat eine Schönheitsoperation vor sich

Familie Wollny unterstützt Estefania bei ihrem Vorhaben

Neue Folgen am Mittwoch, 27. August 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"Ich kann das gerade nicht glauben, dass das passiert. Aber ich freue mich unnormal." Mit diesen Worten geht Estefania Wollny in ihre bevorstehende Schönheitsoperation. Die Sängerin ist aufgeregt, aber voller Vorfreude auf das Ergebnis. Schwester Sarafina steht ihr dabei zur Seite. Doch wie wird Estefania den Eingriff verkraften? "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Einige Wochen lang hatte sich Estefania Wollny Gedanken über eine Schönheitsoperation gemacht. Nun steht der Eingriff zur Bauchdecken- und Oberarmstraffung unmittelbar bevor. In einem Gespräch mit dem behandelnden Arzt werden offene Fragen geklärt, Risiken besprochen und der genaue Ablauf erläutert. Trotz großem Respekt vor der OP fühlt sich Estefania in guten Händen, auch wenn die Nervosität bleibt.

Bei diesem bedeutenden Schritt steht Schwester Sarafina ihr zur Seite. Bis zur Operation begleitet sie Estefania und macht ihr Mut: "Ich finde es gut, dass sie das macht. Am Ende des Tages fühlt sie sich dadurch wohler und ich werde sie dabei unterstützen."

Währenddessen wartet die Familie Wollny gespannt auf Neuigkeiten aus der Klinik. Vor allem Mutter Silvia ist nervös und macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Auch Sylvana und Loredana denken ständig an Estefania und hoffen, dass alles gut verläuft. Die bange Frage bleibt: Wann darf Estefania endlich wieder nach Hause?

In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie gut ihr Körper verheilt - und wie viel überschüssige Haut an Bauch und Oberarmen entfernt werden konnte.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Ausstrahlung der neuen Folgen am 27. August 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Die Wollnys":

Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.