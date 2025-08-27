Tierschutz Austria gibt Verhaltenstipps zu Elch Emil

Vösendorf/Wien (OTS) -

Ein junger Elch sorgt derzeit für Aufsehen in Österreich: Emil ist vermutlich aus Tschechien eingewandert, hat die Donau überquert und bewegt sich nun durch besiedelte Gebiete. Tierschutz Austria ruft die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und sich gegenüber dem Wildtier verantwortungsvoll zu verhalten.

„ Elche sind imposant, aber friedliche Fluchttiere. Wer Emil begegnet, sollte Abstand halten, ihn nicht bedrängen und ihm den Rückzug ermöglichen. So bleibt die Situation für alle Beteiligten sicher “, erklärt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

Verhaltenstipps von Tierschutz Austria

Nicht anfüttern oder anlocken: Emil findet seine Nahrung – junge Triebe und Knospen – selbst. Eine Gewöhnung an Menschen wäre riskant.

Nicht stressen: Bitte nicht zu nahe herantreten für Fotos oder Videos und keine lauten Geräusche machen. Ein gestresster Elch könnte in Panik auf Straßen oder Bahngleise fliehen.

Abstimmung mit Behörden läuft

Tierschutz Austria steht derzeit in engem Austausch mit relevanten Einrichtungen und Behörden, um das weitere Vorgehen im Sinne von Mensch und Tier abzustimmen.

„ Wir hoffen, dass Emil unbehelligt weiterziehen und ein passendes Revier finden kann. Die richtige Rücksichtnahme der Bevölkerung ist dafür entscheidend “, so Scheidl.

Größte Gefahr: zerschnittene Lebensräume

Elche waren bis ins 17. Jahrhundert auch in Österreich heimisch. Einzelne Tiere ziehen bis heute durch das Waldviertel oder andere Regionen. Emil ist ein junges, geschlechtsreifes Männchen, das auf der Suche nach einem neuen Revier und nach Weibchen zur Fortpflanzung ist. Elche können pro Tag bis zu 80 Kilometer zurücklegen und verfügen über Reviere von bis zu 100 Quadratkilometern Größe. Sie sind sowohl tagsüber als auch nachts aktiv.

Die größte Gefahr für die Tiere geht von der zunehmenden Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen, Siedlungen und andere Infrastrukturen aus. Trotz ihrer Größe – bis zu 2,30 Meter Schulterhöhe und 500 Kilogramm Gewicht – stellen Elche für Menschen keine Gefahr dar, solange sie in Ruhe gelassen werden.