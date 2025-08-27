Der QUADRILL Tower erstrahlt – Fassade vollendet

Linz/Kufstein (OTS) -

Mit der planmäßigen Fertigstellung der Glaselementfassade des QUADRILL Towers Ende August erreicht das namensgebende Großbauprojekt QUADRILL auf dem Gelände der Linzer Tabakfabrik ein bedeutendes Etappenziel. Der 109 Meter hohe QUADRILL Tower – das höchste Hotel- und Bürogebäude Österreichs außerhalb Wiens – prägt nun das Stadtbild und steht sinnbildlich für die dynamische Stadtentwicklung des Wirtschaftsstandorts Linz. Wohnen, Arbeiten und Leben an einem Standort – das ist die Vision.

Das vierteilige Gebäude-Ensemble QUADRILL schafft modernen Arbeits-, Wohn- und Lebensraum – mit einem innovativen Nutzungsmix aus Büroflächen, Hotel, Wohnungen, Handel und Gastronomie. Insgesamt entstehen auf dem Areal 3.000 m² Handelsflächen, davon 1.000 m² für Gastronomie, 18.000 m² Büroflächen sowie 8.400 m² Wohnfläche. „Mit dem Abschluss der Fassadenarbeiten am QUADRILL Tower beginnt die finale Bauphase. Nur noch wenige Monate trennen uns von der Fertigstellung und der Übergabe an die künftigen Mieterinnen und Mieter. Das QUADRILL wird Teil eines offenen, zukunftsorientierten Stadtteils, der Linz um Wohnen, Arbeiten, Handel und Gastronomie bereichert“, erklärt Mag. Ing. Thomas Bodner (geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe) erfreut über diesen Fortschritt.

Vielfalt auf dem neuen Areal

Im QUADRILL Tower eröffnet 2026 das ARCOTEL Tabakfabrik unter der Leitung der österreichischen Hotelgruppe ARCOTEL Hotels mit insgesamt neun Hotelgeschoßen als Vollhotel mit Restaurants, Bars, Seminarbereich und Fitnessarea. Die 189 Zimmer und Suiten sind inspiriert vom industriellen Erbe der Tabakfabrik. Das Signature-Restaurant im 27. Stock mit Bar, Lounge und Sommerterrasse definiert kulinarischen Lifestyle neu – und wird zum ganzjährigen Place to be über den Dächern der Stadt. Vom 10. bis zum 25. Obergeschoß sind die modernen Büroflächen mit atemberaubendem Blick auf die Landeshauptstadt Linz angesiedelt.

Im Haus VIRGINA an der Unteren Donaulände eröffnet eine neue Billa-Filiale. In den oberen Stockwerken zieht die Zentrale der Brau Union ein: Der Brau Union Campus, so der Name des neuen Bürostandortes, wird die oberen vier Etagen füllen. „Erfolgreich abgeschlossene Großvermietungen wie jene der Brau Union zeigen, dass am Linzer Büromarkt Nachfrage für qualitätsvolle Landmark-Entwicklungen besteht“, so Mag. (FH) Christoph Oßberger von CBRE Austria.

Im Haus BOSTON eröffnet die Sparkasse OÖ im Erdgeschoß eine Filiale in ausgezeichneter Lage. Auf einer Gesamtfläche von rund 560 m² entsteht ein moderner, kundenorientierter Standort, der sowohl mit zeitgemäßer Architektur als auch mit innovativen Serviceangeboten überzeugt. Hochwertige Kaffeevollautomaten der Marke JURA und erstklassiger Service für Privat- und Firmenkunden erwarten die Besucherinnen und Besucher im neuen JURA Store operated by SCD Handels GmbH. Sportbegeisterte erhalten im 900 m2 großen Anytimefitness Club persönliche und individuelle Beratung und Betreuung.

Im Haus MEMPHIS eröffnet das traditionsreiche Familienunternehmen Honeder Naturbackstube, das seit 1893 für handwerkliche Backkunst, regionale Verbundenheit und höchste Qualitätsstandard steht, ein Geschäft mit neuem und innovativem Konzept.Mit dem Einzug des Restaurants Miyako Ramen (HU-SUN Gastronomie GmbH) dürfen sich Liebhaber der japanischen Küche auf kulinarische Highlights freuen.

