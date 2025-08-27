  • 27.08.2025, 08:42:03
Leistbares Wohnen im Fokus

Politische und wirtschaftliche Weichen im Herbst

Wien (OTS) - 

Wohnpolitische Maßnahmen - Sicherheit und Stabilität am Wohnungsmarkt

Leistbarkeit des Wohnens - Wohnkosten im internationalen Vergleich

Wohnraum fair vergeben - unerlaubte Ablösen wirksam verhindern

Leistbares Wohnen im Fokus - politische und wirtschaftliche Weichen im Herbst

Pressekonferenz der ARGE EIGENHEIM mit Obfrau Isabella Stickler und Alexis Mundt vom Institut für Immoblien, Bauen und Wohnen

Datum: 04.09.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Museum / Bibliothek
Operngasse 7
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Michaela Unteregger

Kommunikation Unteregger e.U.

+43 699 10 59 38 31

office@kommunikation-unteregger.com

www.kommunikation-unteregger.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
