  • 27.08.2025, 07:58:02
  • /
  • OTS0007

ÖAMTC: Staus wegen Rückreise und Veranstaltungen

Ferienende Ostösterreich, Stauberater im Einsatz, Ötztaler Radmarathon, Ironman Zell am See, Kärnten Läuft, Gartenbaumesse Tulln

Wien (OTS) - 

Das Ferienende in Ostösterreich, in Teilen der Niederlande, der Slowakei und Tschechiens wird nach Erfahrung der ÖAMTC-Expert:innen auf den österreichischen Süd-Nord- und Ost-West-Verbindungen zu teils erheblichen Staus und Verzögerungen führen. Damit einhergehen werden Wartezeiten vor den Grenzen nach Deutschland bzw. vor dem Karawanken Tunnel, Spielfeld und Nickelsdorf Richtung Österreich. Mehrere Großveranstaltungen werden regional bei den Zu- und Abfahrten für Probleme sorgen. Staustrecke Nummer 1 wird wieder die Tauern Autobahn (A10) besonders vor den Tunnel- und Mautbereichen sein. Aber auch auf Brenner- (A13), Pyhrn- (A9) und West Autobahn (A1) wird einiges los sein.

Stauberater Herbert Thaler in Salzburg im Einsatz

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler wird am Samstag auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Walserberg und St. Michael im Lungau staugeplagten Autofahrenden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er kann vor Ort kleine Pannen beheben, um kilometerlange Staus zu vermeiden.

Ötztaler Radmarathon

Am Sonntag, 31. August, wird es auf folgenden Strecken zu Anhaltungen wegen des Ötztaler Radmarathons kommen: Sölden – Oetz – Kühtai – Kematen - Völs – Innsbruck - Sonnenburgerhof – Schönberg – Matrei am Brenner – Steinach am Brenner – Gries am Brenner – Brenner – Sterzing – Jaufenpass – St. Leonhard in Passeier – Timmelsjoch – Sölden.

Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun

Ebenfalls am Sonntag sind laut ÖAMTC wegen des Ironman Zell am See-Kaprun u.a. die Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bruck und Lend und die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar.

Kärnten Läuft 2025

Am Sonntag sind zahlreiche Verbindungen rund um den Wörthersee gesperrt. So etwa der Autobahnanschluss Velden-Ost der Süd Autobahn (A2). Aber auch zwischen Klagenfurt und Velden wird es zahlreiche Umleitungen geben.

Gartenbaumesse Tulln

Vom 28. August bis zum 1. September 2025, findet am Messegelände in Tulln die Gartenbaumesse Tulln statt. Auf den Zu- und Abfahrten – etwa Tullner Straße (B19) - sind zeitweise Verzögerungen einzuplanen.

ÖAMTC-Services:

Informieren Sie sich vorab in unserem Verkehrsservice unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der App www.oeamtc.at/apps über die aktuelle Verkehrslage.

(Schluss)

Harald Lasser

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright