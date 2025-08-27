ÖAMTC: Staus wegen Rückreise und Veranstaltungen

Wien (OTS) -

Das Ferienende in Ostösterreich, in Teilen der Niederlande, der Slowakei und Tschechiens wird nach Erfahrung der ÖAMTC-Expert:innen auf den österreichischen Süd-Nord- und Ost-West-Verbindungen zu teils erheblichen Staus und Verzögerungen führen. Damit einhergehen werden Wartezeiten vor den Grenzen nach Deutschland bzw. vor dem Karawanken Tunnel, Spielfeld und Nickelsdorf Richtung Österreich. Mehrere Großveranstaltungen werden regional bei den Zu- und Abfahrten für Probleme sorgen. Staustrecke Nummer 1 wird wieder die Tauern Autobahn (A10) besonders vor den Tunnel- und Mautbereichen sein. Aber auch auf Brenner- (A13), Pyhrn- (A9) und West Autobahn (A1) wird einiges los sein.

Stauberater Herbert Thaler in Salzburg im Einsatz

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler wird am Samstag auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Walserberg und St. Michael im Lungau staugeplagten Autofahrenden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er kann vor Ort kleine Pannen beheben, um kilometerlange Staus zu vermeiden.

Ötztaler Radmarathon

Am Sonntag, 31. August, wird es auf folgenden Strecken zu Anhaltungen wegen des Ötztaler Radmarathons kommen: Sölden – Oetz – Kühtai – Kematen - Völs – Innsbruck - Sonnenburgerhof – Schönberg – Matrei am Brenner – Steinach am Brenner – Gries am Brenner – Brenner – Sterzing – Jaufenpass – St. Leonhard in Passeier – Timmelsjoch – Sölden.

Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun

Ebenfalls am Sonntag sind laut ÖAMTC wegen des Ironman Zell am See-Kaprun u.a. die Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bruck und Lend und die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar.

Kärnten Läuft 2025

Am Sonntag sind zahlreiche Verbindungen rund um den Wörthersee gesperrt. So etwa der Autobahnanschluss Velden-Ost der Süd Autobahn (A2). Aber auch zwischen Klagenfurt und Velden wird es zahlreiche Umleitungen geben.

Gartenbaumesse Tulln

Vom 28. August bis zum 1. September 2025, findet am Messegelände in Tulln die Gartenbaumesse Tulln statt. Auf den Zu- und Abfahrten – etwa Tullner Straße (B19) - sind zeitweise Verzögerungen einzuplanen.

ÖAMTC-Services:

Informieren Sie sich vorab in unserem Verkehrsservice unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der App www.oeamtc.at/apps über die aktuelle Verkehrslage.

(Schluss)

Harald Lasser